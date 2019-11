Holaluz irromp en el Mercat Borsari Alternatiu amb un valor de 160 milions

Holaluz, la comercialitzadora d'energia renovable amb segell gironí, farà el salt a la borsa el proper 29 de novembre. Valorada en 160 milions d'euros, la companyia d'energia verda començarà la seva aventura borsària amb un preu de sortida que s'ha fixat en 7,78 euros l'acció, després de tancar una ampliació de capital de 30 milions d'euros entre inversors institucionals i individuals, combinada amb una oferta de venda de títols per valor de 10,4 milions d'euros per part dels socis fundadors i Axon Capital Partners. Dos dels tres fundadors de la companyia són gironins. Es tracta de Ferran Nogué i Carlota Pi. El tercer soci fundador, Oriol Vila, és de Barcelona.

L'entrada a borsa d'Holaluz constitueix l'operació d'incorporació més gran de la història al Mercat Alternatiu Borsàtil (MBA), en el segment d'empreses en expansió. El MAB és un un mercat orientat a empreses de reduïda capitalització que busquen expandir-se, amb una regulació a mida, dissenyada especialment per a elles i amb uns costos i processos adaptats a les seves característiques. De fet, Holaluz serà l'única comercialitzadora d'energia cotitzant al MBA.

Carlota Pi va explicar, ahir, que «amb aquesta operació fem un salt d'escala per aconseguir un doble objectiu: fer que el món es mogui 100% gràcies a les energies renovables i utilitzar l'empresa com a eina per contribuir, a través de la generació de valor, a un món millor». I afegia: «Aquesta operació suposa per nosaltres un pas molt importantant dins de la nostra estratègia a mig termini que és cotitzar en un futur no massa llunyà en el mercat oficial».

Ampliació de capital

L'ampliació de capital de 30 milions d'euros se suma a la que la comercialitzadora d'energia renovable Holaluz va fer el passat mes de juny, subscrita íntegrament per Geroa ESPV. Geroa va desembarcar amb un 10% i va asseure un representant al consell d'administració d'Holaluz. Ara es quedarà amb una participació lleugerament superior al 8%.

Per la seva part, Axon Capital (que va entrar a la companyia el 2016 amb una aportació de 4 milions d'euros), que ara és el segon accionista majoritari amb un 27% dels títols, també reduirà la seva presència i es quedarà amb un 17%. La capitalització borsària de la companyia en el moment de la sortida serà de 160 milions d'euros i el percentatge de capital flotant en borsa, del 25,5%. Tot i l'enorme demanda, la companyia ha decidit no incrementar el volum de l'ampliació de capital ni tampoc s'han plantejat, de moment, posar més accions a la venda.

Quintuplicar la facturació

La companyia Holaluz espera arribar al milió de clients i a les 50.000 instal·lacions fotovoltaiques a finals del 2023. Significa multiplicar per cinc les xifres actuals de volum de negoci. Holaluz va assolir una facturació de 194 milions d'euros de juny de 2018 a juny de 2019, i una plantilla de 190 persones.

L'objectiu d'Holaluz és destinar els nous fons per realitzar campanyes de màrqueting i d'aquesta manera ampliar la cartera de clients.

Energia verda

La companyia es va crear fa vuit anys com una clara aposta per les energies renovables i una forta petjada tecnològica. L'energia que ofereixen és «verda 100% certificada». «No fem el preu més baix però sí que tenim el millor estalvi d'energia. La factura mitjana és de 70 euros al mes. No fem ofertes ni promocions, només oferim el preu més just», apunta Pi.

En aquest sentit, la companyia només comercialitza electricitat d'origen renovable, ofereix productes personalitzats i tarifes que permeten l'estalvi als usuaris i l'oportunitat de participar en les accions de l'empresa perquè els usuaris puguin ser els propietaris de les plantes que produeixen la seva pròpia energia.

Actualment Holaluz té 200.000 clients. La companyia va créixer un 50% l'any passat i està present a tots els codis postals d'Espanya i avança a un ritme de 400 nous clients al dia i 50 instal·lacions solars fotovoltaiques a la setmana.