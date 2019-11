Xavier Marcet: "Les persones afrontem els dilemes millor que les màquines"

Més de 400 directius i empresaris de les comarques gironines han analitzat aquest matí a la novena edició de Reinventa't quines són les competències clau que han de desenvolupar a les seves companyies per gestionar amb èxit en la Quarta Revolució Industrial. La jornada, que organitzen l'AED i Tribuna de Girona, ha tingut lloc al Palau de Congressos de Girona.

El tret de sortida del Reinventa't, que ha presentat la periodista Júlia Torramadé, l'ha donat Jaume Masana, president de Tribuna de Girona i director territorial de CaixaBank a Catalunya. Masana ha explicat que en la propera dècada "la quarta era industrial s'accelerarà i es consolidarà", una era que comporta "una revolució tecnològica però també sociològica". Masana ha afegit que "els canvis afecten en la manera de gestionar, de liderar i d'emprendre nous projectes" i ha destacat que Reinventa't serveix per "aportar pautes per adaptar-nos al nou entorn de revolució".



TENDÈNCIES QUE MARCARAN LA NOVA ERA DELS NEGOCIS

El primer bloc de ponències, sota el títol "2020'S: Tendències que marcaran la nova dècada", ha servit per analitzar cap a on anirà l'economia, però també la societat, amb l'allau de canvis que ens arriba i que s'està desenvolupant a gran velocitat.

Per analitzar les tendències que afectaran l'àmbit del Treball ha intervingut Ignacio Castillo, director de Human Capital de Deloitte, que ha expressat que ara els espais de treball són "més col·laboratius" i en aquest entorn "l'adaptabilitat de l'organització és clau buscant una bona experiència dels treballadors. Segons Castillo, el que fa important una empresa "és la suma de microexperiències dels que hi treballen. Això requereix d'un líder digital, que pensa, actúa i reacciona diferent, que genera context i oportunitats".



"LES ORGANITZACIONS INTEL·LIGENTS SÓN LES QUE ESTAN PREPARADES PER ADAPTAR-SE AL CANVI"

La Tecnologia és segurament el camp en què més canvis i de manera més ràpida s'estan desenvolupant en la 4RI. Se n'ha encarregat d'analitzar-los Marc Cortés, director general de Roca Salvatella. Cortés ha dit que "estem posant el focus on no toca, en la tecnologia en sí, quan l'hem de posar en les preguntes que es fan els nostres consumidors". Es tracta, segons el consultor tecnològic, "en centrar la mirada en l'usuari per oferir un servei, per fer negoci mitjançant la tecnologia. Les organitzacions intel·ligents són les que estan preparades per adaptar-se al canvi".



"EL CANVI CLIMÀTIC AFECTARÀ DES DE LA TRIBU MÉS LLUNYANA FINS ALS BROKERS DE WALL STREET"

Del paper rellevant que adquireix la Sostenibilitat en l'entorn de la 4RI ha parlat el geògraf Martí Boada, que ha afirmat que "el canvi climàtic no és una qüestió de fe, és una realitat demostrada científicament i contrastada completament". Segons Boada, l'emergència climàtica "és una crisi transversal i si no ens en sortim afectarà des de la tribu més llunyana fins als brokers de Wall Street".

El geògraf ha incidit en el paper dels directius en aquest context: el líder empresarial "no pot ser contaminant, les organitzacions s'han de comprometre amb el seu entorn". Boada considera aquesta lluita per la sostenibilitat ha de ser un factor "animador de les economies del futur".

"LES MÀQUINES PRENEN DECISIONS QUE POSEN EN PERILL LA NOSTRA CAPACITAT DE DECISIÓ"

Una mirada al món de l'Ètica en l'ecosistema empresarial l'ha fet José Ignacio Latorre, comissari i catedràtic de Física Teòrica a la Universitat de Barcelona. "Els humans hem construït màquines molt fortes que ens han debilitat físicament, que calculen ràpidament i que prenen decisions" -ha dit Latorre- i "és aquí on està en joc l'ètica perquè les màquines intel·ligents prenen decisions que posen en perill la nostra capacitat de decidir".

Latorre ha finalitzat aquest primer bloc d'intervencions afirmant que adaptar-se a la intel·ligència artificial es un procés "imparable" perquè comporta avantatges. Segons el catedràtic, hem de posar en marxa una reflexió ètica perquè "estem en una transformació profunda" i estem acceptant "un desenvolupament impressionant sense reflexió ni lleis".



QUINES SÓN LES COMPETÈNCIES CLAU DEL NOU LIDERATGE?

Després d'una breu pausa ha tingut lloc la principal novetat d'aquesta edició de Reinventa't: 8 tallers en què els directius i empresaris assistents a la jornada s'han organitzat en grups de treball per compartit amb experts en cada àmbit temàtic experiències d'èxit en les competències clau per a la competitivitat de les empreses en la 4RI.

Amb posterioritat als tallers ha parlat sobre aquestes 8 competències clau el professor de l'IESE Business School Joaquim Vilà, que ha ponderat el paper de les persones, i en concret dels directius, en tot aquest procés de canvis: "La bona gestió de la tecnologia té molt més a veure amb persones que no amb la tecnologia en sí mateix. Aquí és on el paper de la direcció és fonamental".

Vilà ha concentrat el seu discurs en les competències que s'han tractat en detall prèviament als tallers, com ara el pensament integrador, la mentalitat innovadora o l'autogestió. En referència a la primera, "ens serveix -ha dit- per identificar i explotar oportunitats de nous productes, nous serveis o nous mercats amb visió de negoci per identificar perills i oportunitats". També ha defensat que el directiu ha de tenir mentalitat innovadora, "pensar de manera creativa. Cal conjugar la millora de la capacitat emprenedora, la detecció de tendències globals i la connexió entre tecnologia, recursos i talent".

A què es refereix el terme autogestió? Vilà l'ha identificat com una "competència bàsica" que vol dir "desenvolupar empatia, autoconeixement i intel·ligència emocional", fet que "requereix millorar les habilitats interpersonals dels equips amb humilitat i respecte".

Betlem Ramos (Randstad) i Paco Megías (Nestlé) han conduït una novedosa sessió per a joves en què s'han analitzat tendències del mercat de treball en la propera dècada.



EL MERCAT DE TREBALL PER AL 2020

En paral·lel als tallers ha tingut lloc una sessió sobre el mercat de treball, gentilesa de l'Obra Social La Caixa, destinada al nombrós grup d'estudiants universitaris convidats a la jornada. En aquest espai s'hi han debatut les noves competències i tendències del mercat de treball de la mà de Paco Megías, Talent Management, Recruitment & Training Manager at Nestlé España, i Betlem Ramos, directora de Randstad Professionals.

Segons Megías, quan les empreses busquen incorporar nou talent es decanten per "perfils que s'adaptin als canvis, a la crítica, a intercanviar opinions, a rectificar...". En definitiva, ha considerat que "la formació és important, però ha d'anar acompanyada d'una actitud". Megías ha recomanat els joves presents a l'Auditori que es mantinguin "en constant moviment, aprenent, adquirint noves experiències" i ha expressat que les organitzacions tenen l'obligació de formar el personal de manera que rendeixi al màxim, però també a l'hora de buscar "l'engagement del treballador amb l'empresa", per tal que sigui una relació "satisfactòria per a tots dos".



COMPETÈNCIES VS. TITULITIS

Ramos ha insistit en la importància d'una bona actitud per part dels treballadors: "És important mostrar passió per la feina, per les decisions que es prenen". A la pregunta del públic de si les empreses es regeixen per un excés de titulitis, l'experta en nou talent de Randstad ha expressat que "els títols universitaris són importants, però que el que marca el futur són les competències"



L'ERA DIGITAL: COM AFECTA LA TEVA CARRERA PROFESSIONAL

En aquesta sessió s'han analitzat quines conseqüències té la transformació digital en la professió directiva, a partir d'un debat entre Josep Maria Bonmatí, Director General de l'AECOC, i Mariona Serra, CEO de Goodgut, que ha moderat José Luis Marcó, soci d'Amrop Seeliger y Conde.

Bonmatí ha estat un altre dels ponents de Reinventa't que s'ha apuntat a destacar la importància dels directius en aquesta profunda transformació del món dels negocis. "El líder és important, cal saber que sumant capacitats aconseguim un resultat millor que amb les capacitats individuals". I ha traslladat el seu èxit al de l'empresa: "Quan un projecte empresarial arriba lluny és quan un líder troba el sentit en allò que fa, un propòsit, i implica la resta en fer-ho". Bonmatí també ha fet una defensa "de la diversitat dins l'empresa; si no ho fem no podem dibuixar escenaris de futur. Hem d'aprofitar-ho perquè és un actiu fonamental".

Serra ha indicat que el líder té un paper fonalmental a l'hora de fer avançar tot un equip i ha defensat que la clau d'una organització no és atreure el talent, sinó retenir-lo, i que això passa "per canviar el rol dins l'empresa i que sigui el líder el que permeti aquest canvi". Per a la CEO de Goodgut, "els directius no han de tenir por d'involucrar tothom i prendre decisions col·lectivament".

Més de 400 directius, empresaris i estudiants han assistit aquest matí al Palau de Congressos de Girona a la novena edició de Reinventa't.



REINVENTA'T: UN MODEL D'ÈXIT QUE S'EXPORTA A ALTRES CIUTATS

La Cloenda de Reinventa't 2019 ha comptat amb les intervenciones de Jordi Camps, diputat delegat de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local i DIPLAB, Xavier Gangonells, director general de l'AED, i Glòria Plana, tinenta d'Alcaldia de l'Ajuntament de Girona.

Jordi Camps ha destacat que "ara és el moment de reinventar-se, primer perquè la societat evoluciona, però també per reflexionar cap on va l'economia". Segons el diputat, "hem de pensar que reinventar-se és una oportunitat i una obligació".

El director general de l'AED ha posat èmfasi en el fet que perquè les empreses puguin fer front als reptes de la 4RI han de comptar al capdavant "amb els millors directius i empresaris" pel fet que "les empreses tenen un paper determinant per l'impacte de les seves decisions".

La representant municipal, Glòria Plana, ha tancat les intervencions institucionals posant en relleu el fet que el fòrum Reinventa't sigui "un model d'èxit que s'ha exportat des de Girona a d'altres ciutats" i ha recordat que el repte que suposa adaptar-se a la 4RI passa per fer-ho plegats "administració i empresa privada".



DIRIGIR EN LA QUARTA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Als parlaments institucionals els ha seguit la ponència final a càrrec de Xavier Marcet, president i fundador de la Barcelona Drucker Society. Marcet ha potenciat el paper de la innovació per crear valor dins l'empresa: "La innovació té la capacitat de crear valor avui i demà, l'empresa existeix si evoluciona amb els clients renovant la proposta que els hi fem", ha dit. "Cal trobar un equilibri entre explotar el negoci actual i treballar a la vegada en noves oportunitats de negoci. Totes dues vies han de conviure". Aquesta tria no és, però, un camí fàcil de seguir. Segons Marcet, "si innovar no fos complicat no seria un avantatge competitiu".

El fundador de la Barcelona Drucker Society considera igualment que "hem d'aprendre a equilibrar la suma d'intel·ligències de màquines i persones i decantar-la en favor de les persones. Sempre hi haurà coses que les persones seguirem fent millor. Les persones afrontem els dilemes millor que les màquines".

Marcet ha tancat la seva conferència fent una defensa del paper de les persones i els vincles que estableixen entre elles en aquest món en transformació: "El que fa diferent a una empresa és la sincronia de les voluntats, les organitzacions amb ànima, mirar als clients als ulls... El que fa diferent a l'empresa són les persones".

La jornada Reinventa't ha arribat enguany a la seva novena edició. Organitzada per l'AED i Tribuna de Girona, compta amb el suport de CaixaBank, Diputació de Girona i Deloitte i la col·laboració de diferents entitats i associacions gironines, amb l'Ajuntament de la ciutat al capdavant. En aquesta edició, a més, ha comptat amb el suport com a Academic Partner de l'IESE Business School.