Baixen un 4% a Girona els contractes a persones amb discapacitat

A Girona, 1.178 persones amb discapacitat s'han incorporat al mercat de treball aquest 2019, un 4,3% menys que l'any passat, quan es van signar 1.231 contractes. Girona és la segona província on més baixen aquest tipus de contractes de Catalunya, on pugen un 2,2% i se situen en les 12.866 contractacions, 0,5 punts percentuals per sobre de la mitjana espanyola.

Coincidint avui amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, la Fundació Randstad ha elaborat un estudi on es reflecteix la contractació de les persones amb discapacitat a partir de dades publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

Analitzant la sèrie històrica, l'estudi revela que des de l'any 2012 s'ha experimentat una tendència positiva i que, aquest any, en el camp català s'ha arribat a un màxim històric, que contrasta amb el descens a la demarcació de Girona, que fins ara havia tingut una tendència a l'alça.

En l'àmbit provincial, els únics increments en el volum de contractació respecte del 2018 s'han experimentat a Lleida, amb el 4,6%, i a Barcelona, amb el 4,2%. Tarragona ha patit un descens encara més gran que Girona, amb un 6%, tot i que en xifres absolutes ha signat 1.394 contractes.



La majoria, temporals

Per tipologia, els contractes a persones amb discapacitat són majoritàriament temporals. Dels 1.178 signats a la demarcació, 859 són de durada limitada i només 319 són indefinits. La mateixa tònica segueix la resta de Catalunya, on 9.815 contractes són temporals i 3.051, indefinits.

A Espanya, durant els deu primers mesos de l'any s'ha arribat als 100.000 contractes a persones amb discapacitat, la major xifra de la sèrie històrica i un 1,7% més respecte l'any passat. Pel que fa al tipus de contractes, l'estudi destaca que 18.773 professionals amb discapacitat van signar un contracte indefinit, la qual cosa suposa el 18,8% del total de firmes, mentre que el 81,2% restant, és a dir, 81.230 contractes, van ser temporals.

El gerent dels Centres Especials de Treball (CET) de Mifas, Dani Tulsà, explica que «moltes empreses de més de 50 treballadors que per llei han de contractar persones amb discapacitat no ho compleixen. A més, moltes no contracten directament». «Hi ha encara moltes reticències, la llei no és dura en aquest aspecte, ni tampoc les inspeccions de treball. No hi ha sancions».



Els més motivats

Les persones amb alguna discapacitat són les que tenen menys baixes laborals, a més de mostrar, en general, grans dosis de motivació laboral i afany de superació, segons els experts, apunta.

El percentatge d'absentisme laboral per part de les persones amb discapacitat només és superior al de la població general quan es refereix a l'absència per acudir al tractament vinculat amb la discapacitat de la persona, i en aquest cas la taxa és de les més baixes, només d'un 14%.

Tulsà afegeix que «el que volem és que les persones amb discapacitat puguin treballar. Fan el servei igual o millor que qualsevol altra. Són persones molt motivades i amb moltes ganes de treballar i estan molt enfocades i preparades per al tipus de perfil que busca l'oferta».