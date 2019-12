Tesla prefereix Berlín a Barcelona per constuir la seva primera fàbrica a Europa

Tesla construirà una la planta de fabricació de cotxes elèctrics i bateries a Grünheide, prop de Berlín. Es preveu que es posi en marxa per 2021 amb l'objectiu de crear 150.000 vehicles a l'any. Suposarà una inversió milionària, que podria haver anat a parar a Barcelona. Segons ha avançat el diari El País, la multinacional nord-americana tenia sobre la taula diverses ubicacions, i uns terrenys de l'Anoia propers a la capital catalana van tenir moltes opcions fins al final. Això no obstant, Tesla, propietat del multimilionari Elon Musk, va decantar-se per invertir a Alemanya en una decisió que va prendre a finals d'octubre, coincidint amb les protestes que Catalunya va viure després de la sentència del procés.

Catalunya, amb una històrica presència del sector del motor i de la fabricació de components d'automoció, ha intentat atreure diverses inversions en els darrers anys. Entre elles les de les companyies xineses Chery (l'any 2010) i Thunder Power (2017). Amb Nissan en uns nivells de producció en mínims històrics, a dia d'avui només la planta de Seat sembla garantir que el sector té futur a casa nostra.

El sector en xifres

En un informe recent d'ACCIÓ, l'agència del govern català per a la competitivitat de l'empresa, s'afirmava que més de 143.000 persones treballen en les 10.895 empreses que conformen la indústria de l'automoció a Catalunya. El sector genera una facturació anual superior als 23.000 milions d'euros.