El ministre advoca per una agricultura sostenible per frenar el canvi climàtic

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació en funcions, Luis Planas, va defensar el compromís d'Espanya per aconseguir una agricultura i una alimentació sostenibles i evitar el malbaratament per tal de contribuir a frenar el canvi climàtic. Així ho va manifestar Planas durant la seva intervenció en la XXV Cimera Mundial Climàtica (COP25), en què va advocar per una producció d'aliments «sana, saborosa i que es pugui obtenir a un preu raonable, que es remuneri justament a l'agricultor però que també sigui accessible per al ciutadà».

«Cal saber escollir el que mengem, en quina quantitat -per evitar el malbaratament alimentari- i també cuinar adequadament», va subratllar el ministre, tot remarcant que assegurar l'alimentació per al conjunt dels ciutadans de la Terra és una obligació, com plantegen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 2030 de l'ONU, en un context de canvi climàtic.

«Aquesta és una gran tasca que necessita d'una agricultura sostenible, que respecti el medi ambient, l'aigua, el sòl, l'aire, la biodiversitat i el paisatge, que aconsegueixi frenar el canvi climàtic», va afegir.

Planas va participar en la presentació de La Terra s'esgota. Un menú per prendre consciència, organitzat pel Celler de Can Roca, en què els germans Joan, Josep i Jordi Roca, ambaixadors de Bona Voluntat pel Programa de Desenvolupament de l'ONU, van presentar la seva oferta culinària i el seu compromís amb el planeta, en el marc de la COP25.



Propostes de les organitzacions

Per la seva banda, diverses organatizacions agràries també van posar les seves estratègies damunt la taula en la Cimera del Clima. En aquest sentit, la Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA) va defensar la importància de l'agricultura i ramaderia familiar per fer front a l'emergència climàtica. L'organització agrària va preparar trobades sobre agricultura, ramaderia i canvi climàtic a la Cimera de Clima. El passat dijous 5 de desembre va tenir lloc la jornada que va aglutinar la major part dels esdeveniments.

El secretari general d'UPA, Lorenzo Ramos, va participar en una trobada dirigida a les delegacions oficials assistents, on va presentar els objectius de l'agricultura familiar, i, al costat del Fòrum Rural Mundial, es va dirigir a la societat civil per mostrar el model que prioritza la sostenibilitat dels recursos.

A més, l'organització agrària va dirigir un fòrum de debat en què van participar agricultors, ramaders i experts en clima i producció d'aliments per analitzar com s'ha d'adaptar el sector al context de la crisi climàtica.

Finalment, en col·laboració amb Teacher for Future i Mares pel clima, UPA Jove va organitzar un taller on es debatran les principals preocupacions de cada perfil de la societat i els esforços que realitza el sector per convertir-se en part de la solució.

La Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Ramaders (COAG) va defensar els beneficis del model social i familiar de l'agricultura per mitigar els efectes de l'canvi climàtic. El representant de COAG, Javier Sánchez, va assegurar que el model és «compatible amb les estratègies d'adaptació i mitigació regulades i les de viabilitat i supervivència de les petites i mitjanes explotacions i medi rural».

Així, l'organització agrària lluitarà perquè qualsevol regulació contra el canvi climàtic hagi de partir «del caràcter estratègic», fonamental per la seva funció social, econòmica, terrirorial i mediambiental i pel seu paper com a mitigadora neta de les emissions de diòxid de carboni (CO2) que, a més d'aportar el valor de la feina dels agricultors i ramaders, vertebra el medi rural i produeix aliments segurs i de qualitat.