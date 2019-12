Els ramaders gironins reclamen que la pujada repercuteixi en les granges

Els ramaders gironins veuen una finestra d'oportunitat en l'augment pronunciat del preu del porc. Els gestors de les explotacions de les comarques gironines reclamen que aquest increment acabi repercutint en les seves granges.

La major part de ramaders de la província treballa amb un sistema d'explotació «integrat», és a dir que són els propietaris de la granja però no dels porcs. Aquests últims (normalment concentrats en grans companyies que també gestionen escorxadors) paguen un servei als ramaders perquè es facin cura dels animals. Segons dades del sector porcí d'Unió de Pagesos, aquests solen oscil·lar entre els 12 i 13 euros per porc en el cas de l'engreix, i entre 28 i 32 euros per plaça en el cas de les truges i la cria.

Des del sindicat i des d'algunes explotacions de les comarques gironines han fet aquests dies una crida per no quedar al marge de l'increment de preus i reclamar als propietaris dels porcs que el previsible augment de beneficis també repercuteixi en el seu servei.



«Un increment històric»

Rossend Saltiveri, responsable del sector porcí d'Unió de Pagesos, va qualificar la pujada de preus d'«històrica» i va reivindicar la figura del granger dins de la cadena alimentària: «Fa un servei molt important i té la responsabilitat de gestionar el bestiar». També va demanar «cautela» i va assegurar que «la situació és bona i ho serà mentre no entri la pesta porcina africana». En aquest sentit, va reconèixer que si la pujada del preu repercutís en l'explotació, els grangers de les explotacions integrades (prop d'un 90% en granges d'engreix a Girona) podrien invertir en seguretat alimentària per evitar una crisi com la xinesa.