La política monetària centra els Debats d'Economia de Begur

L'Ajuntament de Begur i la Cambra de Comerç de Palamós coorganitzen, avui, una nova edició dels Debats d'Economia de Begur, trobada que té per objectius analitzar i intercanviar impressions sobre la situació econòmica actual i valorar quina és la millor manera de preparar les empreses per a fer front al futur. Enguany arriba a la tretzena edició, amb més de 60 persones inscrites, informa l'organització. El ponent principal és l'exdiputat europeu i professor d'Economia de la Universitat de Barcelona Ramon Tremosa, que impartirà la ponència Cap a on va la política monetària? Una visió des de la perspectiva de Catalunya. El regidor de Promoció Econòmica de Begur, Eugeni Pibernat, explica que «trobades com aquestes aporten noves claus, eines i recursos per a interpretar el context econòmic».