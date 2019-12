Els productors de ponsèties confien mantenir les vendes

Els productors locals de flor i planta confien que les vendes de ponsèties aquest 2019 es mantindran en xifres similars a les de l'any passat, arribant a les 800.000 unitats comercialitzades. Així ho han explicat a l'ACN els planteristes del Mercat de Flor i Planta Ornamental. Tot i que han reconegut que el ritme de la campanya de Nadal d'enguany és «més lent», esperen que el bon temps previst per als propers dies afavoreixi les vendes de darrera hora. Alhora han reivindicat la qualitat de la producció local enfront les ponsèties d'importació i han assenyalat que el 98% de les plantes que s'estan venent aquest 2019 s'han cultivat a Catalunya. Pel que fa a les diferents modalitats, les vermelles segueixen sent les més demanades, tot i que també han tingut bona acollida les de fulla taronja. Tot i que la campanya de Nadal d'aquest 2019 està sent «més difícil» que la de l'any passat, els productors de ponsèties són optimistes. «Ha estat un any diferent, en què hem anat venent però poc a poc i sense cap bogeria», ha comentat Santiago Camacho, que assegura que la situació econòmica no és «del tot favorable» i que els consumidors «s'ho pensen molt abans de gastar».

El productor indica que aquest any pràcticament no s'han hagut d'importar ponsèties d'altres punts de l'Estat, com Almeria, València, Murcia o Granada. Així, revela que el 98% de les plantes que s'estan venent s'han cultivat a Catalunya. «Altres anys arribaven tràilers carregats amb plantes de fora, però aquesta és una planta que pateix viatjant i cada cop més s'aposta pel producte de proximitat», comenta.

Recorda que fa dos anys, el Mercat de Flor i Planta va posar en marxa la denominació d'origen Cultiu d'Aquí, un distintiu per identificar la planta produïda a Catalunya. «Hem anat ajustant els nostres preus, cosa que en certa manera ha fet que s'hagi creat una mena de barrera contra l'entrada de planta de fora», comenta.