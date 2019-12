Endesa instal·larà 3 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a Girona

Endesa X i supermercats Consum han signat un acord per instal·lar 18 punts de recàrrega de vehicles elèctrics a Catalunya. A les comarques de Girona, se'n col·locaran un total de tres: dos a la Selva (Sils i Blanes) i un al Gironès (Girona). La resta se situaran a Vic, Tordera, Canovelles, Mollet del Vallès, la Canonja i Constantí. En total, a l'Estat es col·locaran 110 instal·lacions a 55 centres d'Andalusia, Castella-la Manxa i Múrcia.



Energia renovable

La tecnologia dels punts de recàrrega que es col·locaran serà de fins a 50kW, la qual cosa permet la càrrega d'un vehicle aproximadament en mitja hora. Aquesta franja és el temps que tarden els clients, habitualment, a fer la compra. Per realitzar les recàrregues, els usuaris hauran de tenir l'aplicació d'Endesa X, Juice Pass per activar el servei i començar el procés. No serà necessari registrar-se per utilitzar l'App.

Consum es converteix en la primera cadena de supermercats que implementa una xarxa de recàrrega d'accés públic.