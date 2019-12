El Govern preveu que la reforma de l'IRPF s'apliqui retroactivament

El Govern preveu que la reforma de l'IRPF inclosa en la llei d'acompanyament dels pressupostos s'apliqui retroactivament des de l'1 de gener de l'any que ve tot i que la llei de pressupostos encara no estigui aprovada, segons publica aquest dimarts 'La Vanguardia' i ha confirmat l'ACN.

Així consta en la llei d'acompanyament que el Govern va fer arribar aquest dilluns al Consell Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). La mesura però no entrarà en vigor fins que no es doni llum verda a la llei, de manera que fins aleshores els contribuents no notaran els efectes sobre els nous trams de l'IRPF.

En la roda de premsa del passat 16 de desembre per presentar l'acord entre l'Executiu i el grup parlamentari CatECP, el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, va descartar inicialment que el nou IRPF s'apliqués retroactivament.

Els canvis que preveuen els pressupostos després de l'acord amb els comuns en matèria d'ingressos inclouen que la càrrega fiscal l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) decreixi per als contribuents amb menor nivell de renda i s'elevi per a les rendes altes, sense sobrepassar el tipus marginal màxim del 25,5%. En concret, per als contribuents amb una base liquidable total igual o inferior a 12.450 euros, el mínim puja de 5.550 a 6.105 euros.

Aquesta mesura beneficiarà 205.042 contribuents i suposarà una pèrdua de 12,4 MEUR de recaptació, que es compensarà reequilibrant els trams superiors, dividint l'actual quart en dos: un de 53.407,20 a 90.000 euros que continuarà tributant al 21,5% i un de nou de 90.00 a 120.000 que s'eleva fins al 23,5%. A més, el tipus per al tram de 120.000 a 175.000 euros puja fins al 24,5%. En aquest cas seran 52.393 els contribuents afectats, un 1,5% dels declarants, i l'impacte serà de 31 MEUR de guany.

L'acord també inclou modificacions sobre l'impost de successions i patrimoni, d'habitatges buits i begudes ensucrades envasades.