El preu de l'habitatge es dispara un 9,4% l'últim trimestre a Girona

El preu de l'habitatge a les comarques gironines s'ha disparat durant l'últim trimestre de 2019 i ha assolit un pic que no es registrava des del 2012. Concretament, el cost de l'habitatge s'ha incrementat un 9,4% els tres últims mesos de l'any respecte al mateix període de l'any anterior. Això situa la província de Girona com la quarta d'Espanya amb un creixement de preus més elevat, per darrere d'Osca, la Rioja i Biscaia.

Segons dades Tinsa, societat de tasació d'habitatges homologada pel Banc d'Espanya, el metre quadrat a les comarques gironines val actualment 1.523 euros de mitjana. És una xifra que ha anat augmentant lentament, trimestre a trimestre, des d'inicis del 2015, quan el preu de l'habitatge va tocar fons després de la crisi amb 1.200 euros de mitjana. Des de llavors, la pujada ha estat progressiva i amb diferents fluctuacions, però constant.



A l'alça

L'últim valor per metre quadrat que va superar el preu d'aquest últim trimestre va ser el de finals de 2012. En aquells mesos es va assolir la xifra de 1.600 euros el metre quadrat, un valor que llavors anava a la baixa pels efectes de la crisi econòmica i de l'esclat de la bombolla immobiliària que la va provocar. A començaments d'any el preu el metre quadrat era de 1.800 euros; el de l'any anterior, de 1.964 euros; el de 2010 superava els 2.000 euros, i així fins a arribar al pic màxim, el punt àlgid de la bombolla immobiliària: els 2.672 euros el metre quadrat del segon trimestre de 2007.

En comparació amb les altres províncies catalanes, Girona està òbviament per sota de la de Barcelona, que amb 2.182 euros el metre quadrat és també una de les províncies més cares de l'Estat, només superada per Madrid (2.375 euros/metre quadrat) i Guipúscoa (2.467 euros/metre quadrat). Tarragona i Lleida se situen molt per sota de Girona amb 1.206 i 914 euros el metre quadrat, respectivament. A la ciutat de Girona el preu de l'habitatge va ser de 1.669 euros per metre quadrat durant l'últim trimestre, un 4,6% més que l'any passat.