L'Audiència Nacional investiga si Tous ven joies amb material fraudulent

L'Audiència Nacional ha citat a declarar aquest dimecres representants legals de Tous i Applus Laboratories per la denúncia d'una associació de consumidors de joies de Còrdova (Consujoya) feta el 2018, informen El Independiente i La Ser. Segons aquesta entitat, diverses joies de l'empresa manresana que s'anunciaven com a peces d'or de 18 i 24 quirats contenien dins seu material no metàl·lic.

Segons la llei, la composició de les peces ha de ser igual en totes les seves parts. En canvi, els primers estudis químics demanats per la Guàrdia Civil i fets per experts independents van trobar el mateix a totes les peces analitzades: una baixa qualitat del material de les joies i una composició enganyosa. Aquests fets podrien afectar milers de joies diferents, a part de les denunciades per Consujoya, i en molts casos distribuïdes per tota Europa.

Reduir despeses



Segons l'informe de la Guàrdia Civil que revela El Independiente, «Tous està comercialitzant peces de joieria omplertes d'un material no metàl·lic, incomplint el que disposa la legislació vigent. S'intueix que la finalitat d'aquesta pràctica és reduir costos en la fabricació de peces de metalls preciosos mantenint-ne el pes i l'aparença d'una peça sòlida, composta únicament per metall preciós»