La pagesia afectada pels focs del juny tallarà la via a Flix

La pagesia tornarà a tallar el trànsit demà a la C-12, al terme municipal de Flix, a la Ribera d'Ebre. Exigeixen a Agricultura que rebaixi els requisits de les subvencions i no s'obligui als afectats per l'incendi del juny passat a contractar una assegurança de cinc anys per als cultius, que els costaran quatre vegades més del que rebran. «Una persona que té 30 hectàrees i se n'hi ha cremat 5, ha de pagar una assegurança de cinc anys de 26.000 euros i l'ajuden amb 5.500 euros», va exemplificar l'alcalde de Bovera, Òscar Acero. Els ajuts són d'1,33 euros per olivera als terrenys de secà i de 3,5 euros per olivera als de regadiu. Els que ja es van pagar el 31 de gener, tot i algunes al·legacions presentades, s'hauran de tornar si no es contracta l'assegurança de l'olivera per cinc anys.