El BCE manté els mateixos tipus d'interès

El Banc Central Europeu (BCE) ha decidit mantenir sense canvis els tipus d'interès de referència per a les seves operacions de refinançament en el 0%, mentre que la taxa de facilitat de dipòsit continuarà en el -0,50% i la de facilitat de préstec en el 0,25%. L'institut emissor també ha deixat sense canvis l'orientació a futur, per la qual cosa els tipus es mantindran en el seu nivell actual fins que el BCE observi que el pronòstic d'inflació «convergeix robustament» a un nivell «proper, però per sota, del 2%». D'aquesta forma, el paquet de mesures de l'autoritat monetària contra l'impacte del coronavirus s'ha centrat en la liquiditat i en les compres d'actius.