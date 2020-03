La venda d'habitatges cau un 2,5% i trenca amb cinc anys consecutius de pujades

La compravenda d'habitatges va tancar el 2019 amb una caiguda del 2,5%, quelcom que posa fi a cinc anys de pujades, segons dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), que ho atribueix a l'efecte de la llei hipotecària que es va aprovar al juny. Després de suavitzar el seu creixement al 9,3% el 2018, deixant enrere els increments de doble dígit registrats des de 2014, la venda de pisos va trencar l'any passat el cicle alcista, amb 568.180 transaccions realitzades, davant de les 582.888 de l'exercici anterior.

Les vendes anuals van caure arrossegades pels descensos de prop del 7% en el segon i tercer trimestres (després d'un primer trimestre amb un 2,2% d'increment), mentre que ja en el quart es va experimentar un repunt de l'1,4%.

Pel que fa a l'evolució anual de les operacions, aquestes van passar de 138.374 al primer trimestre a 149.600 al segon, 123.687 al tercer i 156.519 a l'últim trimestre de 2019.

Per comunitats autònomes, on més van baixar les compravendes va ser a Balears (un 10,4%), Madrid (8,1%) i el País Valencià (5%), van baixar un 2,89% a les Canàries, un 1,3% a Andalusia, un 0,9% Aragó i un 0,5% a Astúries i Castella i Lleó. Les autonomies on va augmentar la compravenda d'habitatges van ser Extremadura (4,3%), Galícia (3,3%), Cantàbria (2,3%) i Castella-la Manxa (1%). Per ciutats, destaca la caiguda del 10,4% de Màlaga i la pujada del 16,2% de Sòria i del 10,8% a Ciudad Real.

La gran majoria de les transaccions van ser d'habitatge usat: 494.079, davant de les 508.053 del 2018, quelcom que suposa una caiguda del 2,7%, mentre que les d'obra nova van créixer un 0,5% (de 50.437 a 50.721). Per la seva banda, les operacions amb habitatge protegit es van reduir un 2,1%, en passar de les 23.898 de 2018 a 23.380 l'any passat.

Paral·lelament, el preu de l'habitatge lliure va pujar una mitjana del 5,1% el 2019 respecte l'any anterior, el sisè repunt anual consecutiu després de sis anys de caigudes i el menys pronunciat des de l'exercici 2016, segons l'Índex de Preus d'Habitatge (IPV) de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Entre 2008 i 2013, el preu de l'habitatge lliure va registrar descensos anuals de diferent intensitat: de l'1,5% el 2008, del 6,7% el 2009, del 2% el 2010, del 7,4% el 2011, del 13,7% el 2012 i del 10,6% el 2013. El 2007, quan va començar a elaborar-se aquest índex, el preu de l'habitatge lliure va experimentar un creixement del 9,8%.

No va ser fins el 2014 quan el preu de l'habitatge lliure va tornar a taxes positives, amb un repunt anual mitjà del 0,3%, que el 2015 es va accelerar fins al 3,6%, el 2016 fins al 4,7%, el 2017 fins al 6,2% i el 2018 fins al 6,7%. Aquesta tendència d'acceleració es va trencar el 2019 quan el preu es va moderar respecte l'any anterior.