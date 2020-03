Espanya treballa en el primer imant europeu que concentra energia solar

Dues empreses espanyoles, Elytt i Iberdrola, han participat en la construcció del primer imant europeu fabricat per a l'ITER, el major experiment en el camp d'energia de fusió que té per objectiu concentrar l'energia del sol per obtenir energia il·limitada i neta.

Segons ha informat l'agència europea Fusion for Energy (F4E), amb seu a Barcelona, es tracta del primer imant d'aquest tipus fabricat a Europa, i fa 17 metres d'alt i 9 d'ample i 320 tones, tant com un avió Airbus A350.

L'imant s'instal·larà a l'ITER, un centre situat a Cadarache, al sud de França, en la major instal·lació experimental del món dedicada a la fusió, que s'ha dissenyat per demostrar la viabilitat científica i tecnològica d'aquest tipus d'energia. Els científics esperen que l'ITER pugui generar una potència tèrmica total de 500 MW durant uns set minuts. Quan sigui propulsat amb un corrent de 68.000 ampers, el camp magnètic arribarà fins a 11,8 tesles, és a dir, unes 250.000 vegades el camp magnètic de la Terra.

Europa contribueix al projecte sufragant gairebé la meitat dels costos de producció, mentre que els altres sis membres d'aquesta aliança d'empreses internacional (Xina, Japó, Índia, República de Corea, Rússia i els Estats Units) cobriran la resta a parts iguals. L'imant europeu és la primera de les 18 bobines de camp toroïdal que es lliuraran a l'ITER, i també el primer component de la UE d'aquesta mida que s'aportarà al projecte.

La UE ha finançat la fabricació d'aquest component d'alta tecnologia a través de Fusion for Energy (F4E), l'organització que gestiona la contribució europea a l'ITER, que té la seu a Barcelona i que ha col·laborat amb almenys 40 empreses i més de 700 persones per produir les deu bobines.

Els principals contractistes són les espanyoles Elytt Energy i Iberdrola Enginyeria i Construcció i les europees Simic, ASG Superconductors, CNIM i el consorci ICAS. Està previst que la bobina es traslladi d'Itàlia a França la propera setmana.

Segons ha informat F4E, el gran imant arribarà amb vaixell al port de Fos-sur-Mer (Marsella) i després es traslladarà a l'emplaçament de l'ITER, a Cadarache.

La construcció dels deu imants europeus es porta a terme a fàbriques de Torí (Itàlia), on l'ICAS va produir el conductor, i a La Spezia (Itàlia), on ASG Superconductors, en col·laboració amb Elytt Energy i Iberdrola Enginyeria i Construcció, fabriquen el nucli intern dels imants. A Toló (França) el CNIM va produir l'equip per inserir el conductor a l'imant, mentre que a Marghera (Itàlia), el Simic va produir un equip similar per inserir el conductor en l'imant.