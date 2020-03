El rebut de la llum s'encarirà fins a 26 euros per la quarantena de la Covid-19

El confinament a les llars per l'estat d'alarma per combatre la crisi sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus encarirà el rebut de la llum dels consumidors en fins a gairebé 26 euros per l'augment del consum elèctric derivat a les llars.

Segons dades de Selectra, l'augment de consum elèctric a les llars durant aquest període excepcional provocarà un increment de 25,72 euros en la factura d'un habitatge de quatre persones -una parella i dos nens- i de 15,60 euros en el cas d'una llar en què conviuen dues persones.

Aquests increments en el rebut seran conseqüència de la realització a la llar d'activitats que abans no tenien lloc de manera tan habitual com: el teletreball, dinar i sopar diàriament a les cases, així com l'ampliació del temps d'oci.

A aquest import, l'estudi de Selectra destaca que caldria sumar la despesa derivada de l'ús de la rentadora, el rentaplats i la il·luminació.

En el cas concret d'una família de quatre membres, amb una potència contractada de 4,6 quilowatts (kW) i un consum anual mitjà de 3.500 kWh, la factura elèctrica mensual habitual seria d'uns 54 euros, de manera que l'increment l'elevarà fins a uns 80 euros.

Pel que fa a una llar en què conviuen dues persones, amb menor potència (3,5 kW) i menor consum (3.000 kWh a l'any), la factura seria d'uns 44 euros, de manera que aquest major consum derivat del confinament portarà el rebut a uns 60 euros.

Tot i aquest increment en el rebut elèctric durant aquest període d'estat d'alarma, el Govern i les elèctriques ha adoptat diverses mesures per ajudar a superar aquest període de crisi les famílies més vulnerables.

Així, no s'efectuaran talls en els subministraments considerats essencials, com l'electricitat o el gas natural, i s'han congelat els preus del butà i el propà.

A més, les grans «elèctriques» -Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP Espanya i Viesgo- permetran que tots els consumidors puguin reduir la seva potència elèctrica contractada durant l'estat d'alarma.