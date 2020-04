Els gestors avisen que la web del SEPE no funciona i és «impossible» presentar tots els ERTO

Els Gestors Administratius de Catalunya han advertit que la pàgina web del Servei Públic de Treball Estatal (SEPE) on s'han de presentar els certificats de les empreses amb les dades dels treballadors afectats per ERTO "no funciona des d'ahir dijous i ara mateix segueix sense funcionar". En aquest escenari, reiteren que "serà impossible presentar tota la informació necessària perquè els treballadors puguin cobrar l'atur", ja que la data límit és aquest mateix divendres 3 d'abril. Fa dies que els gestors reclamen que s'allarguin els terminis i es queixen que no reben "cap mena de comunicació o instrucció oficial del SEPE".

El president del col·legi, Alfonso Lluzar, diu que la situació és prou important perquè l'administració "doni una resposta directa i eficaç als professionals" que actuen en nom de les empreses afectades.

"A les gestories estem fent jornades interminables per ajudar a les empreses amb aquestes gestions dins el termini establert, però la contínua aparició de problemes tècnics que no es resolen a temps farà impossible que ho puguem fer per moltes hores que hi dediquem", destaca Lluzar.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus