Com ser un bon cap amb el teletreball, segons els experts

Flexibilitat d'horaris, autonomia, criteris de producció, videoconferències en les quals es vagi al gra, seguiment no invasiu i treballar per a la cohesió d'un grup que ja no comparteix cafès són algunes de les directrius dels experts per als que han de liderar un equip telemàticament.

La majoria d'empreses s'han hagut de readaptar sobre la marxa al teletreball i s'ha improvisat en l'adaptació, sense que hi hagi hagut només en algunesexcepcions cursos de formació, cursos que no són obligatoris però sí recomanables, s'han apuntat a Efe des de CCOO.

Eva Rimbau, professora d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha explicat a Efe que hi ha dos claus per al lideratge a distància: "D'una banda, atrevir-se a donar autonomia al treballador i, de l'altra, preocupar-se per la cohesió de l'equip".

L'experta en teletreball assenyala que aquesta autonomia té molt a veure, per començar, amb deixar que el treballador s'organitzi els seus propis horaris.

"Oblida't de controlar en tot moment què fan els teus treballadors. L'important són els resultats, els lliuraments pactats", ha apuntat.

"Hi haurà qui prefereixi treballar de 7 a 11 del matí i prosseguir després la resta de la jornada a la tarda o la nit perquè així li resulta més adequat per conciliar i treballar en un entorn sense interrupcions", ha apuntat.

El que sí s'ha de deixar clar és quin treball ha de ser simultani i quin pot no ser-ho. En aquest sentit, Rimbau crida a establir d'entrada normes clares sobre com afrontar l'enviament de missatges per correu electrònic o whatsapp al llarg de la jornada.

"Que estiguem sempre a casa no vol dir que ens puguin exigir resposta immediata a qualsevol hora. És bona idea deixar clar que si s'envien missatges a horaris que queden fora de les hores centrals del dia no hi ha necessitat de contestar-los fins al dia següent", ha assenyalat.

Rimbau adverteix que "els mals caps" voldran seguir controlant què fa un treballador en cada moment i aquest excés de zel repercutirà negativament en la seva sobrecàrrega de treball i motivació.

"Si algú abans estava tranquil només perquè veia el treballador assegut a la seva cadira i ara ja no sap que està fent, és que és un mal cap i no sap ara ni sabia llavors què fan els seus empleats", ha reflexionat.

Al mateix temps, assenyala que un nou repte per als que dirigeixen a la distància és seguir amb els objectius que ja tenien presencialment d'ajudar a cohesionar l'equip i vetllar perquè no decaigui el sentiment de pertinença, ja que les actituds individualistes i la falta d'empatia poden aflorar.

"Els equips virtuals el problema que tenen és que és fàcil que es perdi la cohesió. A més la gent ja no es veu, perd la confiança mútua que genera el tracte constant, els cafès, etc, i la comunicació es torna més freda", ha assenyalat.

D'altra banda, en el nou entorn és imprescindible que cap i treballador aprenguin de les noves eines digitals, un aprenentatge en el qual ha de ser present l'empatia, a l'igual que en les noves converses i directrius telemàtiques, ha assenyalat María José Martín, directora de Talent Solutions.

En aquest sentit, ha animat els que dirigeixin equips a "obrir canals que permetin escoltar l'equip i poder respondre als seus dubtes. Pensar en com s'estan sentint i quines inseguretats afronten, assumir que estan preocupats per la seva família i amics".

Per a l'objectiu de la cohesió d'equip, Martín també recalca l'element facilitador que és la tecnologia per sumar col·laboracions.

"Cal reservar espais diaris de conversa col·laborativa, generar documents col·laboratius on tothom pot participar, així es pot compensar la distància i tornar a l'esperit d'equip", ha considerat.

Des de CCOO Catalunya han assenyalat a Efe que no s'han detectat gaires abusos en general, si bé la situació no és tant de teletreball real com de teletreball forçós i empès per circumstàncies extraordinàries.

El sindicat assenyala que si fossin fruit les actuals condicions de treball d'un teletreball premeditat sí que donaria peu a denúncies a la inspecció de treball, entre d'altres assumptes perquè la majoria està utilitzant els seus propis mitjans i pagant els recursos energètics i d'internet necessaris de la seva pròpia butxaca.