Coneix les ajudes per comprar un vehicle i al sector de l'automòbil

El Consell de Ministres d'aquest dimarts ha aprovat mobilitzar 650 milions d'euros del pla de 3.750 per a la recuperació del sector de l'automòbil. Es tracta de 100 milions d'euros del pla MOVES de subvencions per a la compra de vehicles elèctrics, d'una línia ICO de 500 MEUR per al finançament de vehicles comercials i industrials dirigida a autònoms i empreses amb avals de fins al 80% i 15 MEUR en inversions productives a plantes industrials. Es tracta d'una part del pla presentat dilluns pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que també inclou un programa per a la renovació del parc de vehicles privats, de 250 MEUR, amb ajudes d'entre 400 i 4.000 euros per a particulars i autònoms en funció de l'eficiència del vehicle.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el va presentar dilluns en un acte amb les patronals del sector i sindicats i aquest dimarts la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, l'ha defensat en roda de premsa després del Consell de Ministres. Maroto ha dit que és un pla "ambiciós" que demostra el "compromís ferm" per reduir l'impacte del coronavirus.

La iniciativa del govern espanyol preveu mobilitzar 2.690 MEUR en inversions per impulsar la competitivitat i sostenibilitat de la indústria. A curt termini, preveu flexibilitzar la línia de préstecs Reindus (390 MEUR) modificant els tipus d'interès a la baixa i ampliant els conceptes elegibles a les inversions, la línia ICO d'avals aprovada aquest dimarts de fins al 80% per al finançament de vehicles comercials i industrials (500 MEUR) i, a mitjà termini, 1.800 MEUR en l'optimització dels préstecs Reindus.

També dota amb 415 milions d'euros la investigació, desenvolupament i innovació per als nous reptes del sector. A més, 95 MEUR aniran destinats a mesures en l'àmbit de la formació i qualificació professional.

Les ajudes per a la renovació del parc de vehicles són mesures a curt termini, per a aquest 2020, i si se sumen els recursos per a la renovació del part públic de vehicles suma fins a 550 MEUR. A banda, dels 250 per a vehicles privats i els 100 per a elèctrics, també preveu 100 MEUR per a la renovació del parc de l'administració general de l'estat amb vehicles sense emissions i l'habilitació de l'ús de 100 MEUR del superàvit de les entitats locals per renovar la flota.

La línia MOVES de 100 MEUR, a banda de l'adquisició de vehicles d'energies alternatives, també inclou l'impuls al desplegament de la infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric, sistemes de bicicletes elèctriques compartides o mesures per a una mobilitat eficient als centres de treball. És compatible amb ajudes autonòmiques.



Pla per a vehicles privats

El pla per renovar vehicles privats de 250 MEUR, efectiu des d'aquest dimarts, en destina 230 a turismes i vehicles comercials lleugers i 20 MEUR a vehicles industrials pesats i autobusos. La quantia de la subvenció serà més gran com menys emissions tingui el nou cotxe. Els turismes o vehicles comercials lleugers estaran subvencionats amb fins a 4.000 euros per a particulars o autònoms que en comprin un amb etiqueta zero emissions.

Els turismes hauran de ser del 45% més eficient de l'oferta amb etiqueta de classificació energètica A o B. Els turismes amb etiqueta ECO del tipus A rebran una subvenció de 1.000 euros i els B de 600. Els cotxes amb etiqueta ambiental C del tipus A tindran una ajuda de 800 euros i els B de 400. Per a pimes, les ajudes van de 3.200 a 350 euros i per a grans empreses de 2.800 a 300.

El límit de preu del turisme és de 35.000 euros i les quanties dels ajuts s'incrementaran en 500 euros en cas que el destinatari tingui una renda inferior a 1.500 euros al mes, mobilitat reduïda o aporti un cotxe per al seu desballestament amb una antiguitat de més de 20 anys. Aportar un cotxe d'almenys 10 anys, en circulació i titularitat pròpia o d'un familiar de primer grau és una condició per a l'ajuda.

