El Govern ajuda els sectors pesquer i aqüícola amb gairebé 500.000 euros

EUROPA PRESS BARCELONA

n La Conselleria d'Agricultura va resoldre dijous 88 expedients presentats pels sectors pesquer i aqüícola, afectats pel temporal Glòria, amb ajudes de 493.872 euros, que els permetran recuperar el potencial productiu, segons ha informat en un comunicat.

Els 72 expedients presentats per persones propietàries i armadores d'embarcacions pesqueres menors amb port base a Catalunya rebran 218.916 euros per a la compra d'estris i arts passius perduts o danyats pel temporal.

El sector aqüícola ha presentat 16 expedients i rebrà ajudes per un import de 274.955 euros per restituir fins a un màxim del 100% de les despeses pel subministrament d'infraestructures, equipaments i instal·lacions productives, i fins a un 20% de les despeses efectuades en concepte de costos personals per a la realització d'inversions.