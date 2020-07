Aquest és el gel hidroalcohòlic fabricat a Catalunya que França ha retirat del mercat

La Direcció General de Competència, Consum i Control de Fraus de França ha ordenat retirar de les botigues un gel hidroalcohòlic fabricat i distribuït des de Catalunya per no tenir "eficàcia antibacteriana ni antiviral". Concretament, adveteix del poc contingut en etanol i isopropanol combinat.



Des del mes de juliol, el portal d'alertes de la Comissió Europea avisa del cas, que qualifica de "greu". Es tracta d'un gel hidroalcohòlic de la marca "On Dermo" i segons s'aprecia en l'etiqueta el produeix el Grup Colmar, dedicat a articles de marca blanca i que distribueix Ramros Trading, companyia amb seu a l'Hospitalet de Llobregat.





L'empresa catalana lamenta que les autoritats franceses hagin comès l'error de qualificar el seu producte com un biocida, que serveix per a l'ús professional, en lloc de com producte cosmètic.Perquè un gel hidroalcohòlic sigui considerat com a cosmètic ha de contenir, com a mínim un 70% d'alcohol en la composició.El lletrat que porta el cas de Ramros Trading, Joan Francesc Pont, ha explicat a elDiario.es que "el fabricant és el que decideix si vol que tregui a la venda un producte com biocida o no". "L'empresa no diu que és un biocida però es conforma amb aquesta categoria inferior", afirma.