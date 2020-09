Ofertes d'ocupació d'última hora a Girona

Dependents, assessors immobiliaris, vigilants de seguretat i dissenyadors web , són les últimes ofertes d'ocupació inscrites i llistes per a inscriure't.

Si estàs interessat a trobar la teva oportunitat laboral te la mostrem en ofertes de feina a Girona .

D'altra banda, si ets professional o autònom i estàs buscant personal, registra't a iberempleos.es i publica les teves ofertes de treball . Les teves vacants arribaran als lectors dels diaris de Prensa Ibérica-Zeta, així com a tots els seus usuaris de Xarxes Socials.

GRUP IMAN

Hi ha molts motius per treballar amb nosaltres, tria el teu.

Després de tants anys en el sector hi ha moltes coses que podem explicar-te. Però sabem que el temps és or, així que hem organitzat la informació en diferents seccions per ajudar-te a trobar el que busques ràpidament. Així som, pensant sempre en les necessitats dels nostres clients.

GRUP IMAN selecciona:

Dependent / a (zona Girona)

Publicat: 2020.08.27 – 13:10

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

– Salari 10.000 € – 15.000 € Brut / any

Des IMAN Temporing GRANOLLERS II, ens cal incorporar de manera urgent un / a Dependent / a en important cadena de botigues de venda de tot tipus de complements i accessoris amb ubicació a la zona de Girona.



La persona seleccionada s'encarregarà de l'assessorament a client, manteniment de l'ordre i neteja de la botiga, així com la reposició de gènere en les prestatgeries.

Què oferim?

– Contracte a jornada parcial de 30 hores, per substitució.

– Horari: Dilluns i Dissabtes de 11-14 i 18: 00-21: 00 hores, de matí o tarda (la persona realitzarà les funcions de comodí entre les botigues de c / Santa Clara, ic / Riera) sent necessària la disponibilitat horària .



Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de Dependent / a zona Girona .

IAD ESPANYA

IAD és una xarxa immobiliària d'última generació. Un concepte innovador, on les persones es troben al centre de el model de negoci, IAD conquesta ràpidament per: la seva proximitat, professionalitat i eficàcia.

Actualment estem presents a França, Portugal, Itàlia i Espanya amb més de 8.000 mànagers.

IAD Espanya selecciona:

Agent immobiliari (amb i sense experiència) per a Girona

Publicat: 2020.09.02 – 10:44

– 10 vacants .

– Contracte autònom.

– Salari 6 € – 240 € Brut / any

Busquem agents comercials immobiliaris per GIRONA

A IAD Espanya (filial de el grup IAD Internacional), estem buscant emprenedors immobiliaris, professionals autònoms amb ganes de crear la seva pròpia agència immobiliària digital.

– Si t'agrada el sector immobiliari.

– Si vols desenvolupar-te professionalment a nivell internacional.

– Una oportunitat d'emprendre en el sector immobiliària amb seguretat.

– Si busques un projecte més humà i just.

Aquesta és la teva oportunitat: Emprèn amb IAD i pren les regnes de la teva vida.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació d'Agent immobiliari (amb i sense experiència) a Girona .

SABICO / Barcelona selecciona:

Vigilant de Seguretat en planta Fonter (Amer) Substitució de baixa per malaltia

Publicat: 2020.09.01 – 00:42

– Contracte de durada determinada.

– Jornada intensiva – nit.

– Salari 1.200 € – 1.800 € Brut / mes

Es necessita personal per a tasques de vigilància i control de les instal·lacions, entre d'altres.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de Vigilant de Seguretat en planta Fonter (Amer) Substitució de baixa per malaltia .

INKA PALET selecciona:

DISSENYADOR WEB per a Santa Coloma de Farners

Publicat: 2020.09.01 – 17:03

– Jornada parcial – demà.

Busquem perfil amb experiència en el disseny i desenvolupament de web, domini wordpress, posicionament SEM / SEO, comunity manager, disseny gràfic en suport digital i imprès. També es valorarà coneixements d'implantació de plataformes de comerç en línia B2B i de l'Adobe Photoshop, Illustrator i InDesign o similars.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de DISSENYADOR WEB a Santa Coloma de Farners .