Més del 90% de les food trucks gironines han hagut de tancar aquest any per les restriccions als festivals de música

Més del 90% de les food trucks de les comarques de Girona han hagut de tancar aquest any per les restriccions que imposen els pocs festivals de música que han tirat endavant. I és que llevat d'algunes festes puntuals, aquest 2020 no han pogut treballar en la majoria d'esdeveniments que participaven altres anys. A dia d'avui amb prou feines són dues les food trucks que han estat presents en esdeveniments aquest estiu, de la trentena que hi havia l'any passat.

A més, ho han fet a un ritme molt diferent, ja que la limitació de públic afecta directament al negoci. Des de l'associació Girona Food Truck lamenten que no tenen "cap suport" per part de l'administració i expliquen que molta gent "s'ha buscat la vida" en altres negocis.

El negoci de les food truck ha caigut "en picat" a les comarques de Girona per culpa del coronavirus. Els festivals d'estiu acostumaven a ser els grans nínxols de negoci d'aquest sector que ha vist com s'aturava en sec la seva activitat. El problema és que els grans esdeveniments musicals no han permès que s'hi instal·lessin, per tal de complir amb les normes de seguretat marcades per la covid. Un bon exemple és l'Acústica de Figueres, que omplia la Plaça Catalunya d'aquestes particulars caravanes gastronòmiques, una activitat que s'ha suprimit aquest any, malgrat que el festival s'ha dut a terme.

I és que els empresaris i treballadors que es dediquen a aquest sector han vist molt limitada l'activitat, fins al punt que s'ha reduït a pocs actes, on a més, l'aforament de públic és molt menor. Això fa que en molts casos, un cop pagada la taxa per poder-se instal·lar i les despeses corresponents a obrir la food truck, no els surti a compte.

Tot plegat ha dut al sector a deixar la caravana a casa i dedicar-se a una altra cosa. "Alguns treballen en el món de l'hostaleria i d'altres s'han intentat muntar alguna cosa pel seu compte. Però res de seguir els festivals", assenyala Francesc Darnés, un dels socis fundadors de l'Associació Girona Food Truck.



Més suport de les administracions

Una de les demandes que fa el sector és tenir el suport de les administracions, ja que asseguren, sempre han estat lligats a l'organitzador. "Fins avui no ens han ajudat gens", lamenta Darnés. Entre les denúncies que fan hi ha el fet que encara ara estan considerats com a "venda ambulant", malgrat que abans d'entrar a un festival i obrir els demanen "un munt de documentació".

A més, el problema s'agreuja perquè hi ha hagut una "sobreexplotació del mercat" de les food trucks. En aquest sentit, Darnés assenyala que la "poca feina que hi ha" se l'han de dividir moltes empreses que busquen aquests esdeveniments.



"No ens surt a compte"

Un d'aquests negocis que ha vist com no podia treballar és el que porta en l'Àlex Antolín. Explica que ha fet coses "molt puntuals" i que els grans festivals no han permès food trucks. A més, en els pocs llocs que han anat s'han trobat que el preu era el mateix o molt similar al d'altres anys, tot i que l'aforament estava molt limitat.

Antolín va estar durant quatre dies a la festa major de la Bisbal d'Empordà, on els organitzadors els van cobrar "relativament poc". "Aquí hem tingut la sort que era un lloc on no hem hagut de fer una gran despea, però tot i això ens ha anat just", assenyala.