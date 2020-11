Quin tipus d'empresa hauria de formalitzar una assegurança de ciberrisc?

Tot tipus d'empresa hauria de formalitzar una assegurança de ciberrisc perquè aquesta permet esmorteir l'impacte econòmic generat pels atacs "ciber", que, desgraciadament, presenten un creixement exponencial. Tenint en compte que un ciberatac sol costar a una pime uns 35.000 euros, la forma més econòmica i més racional d'encarar un incident cibernètic passa per la contractació d'una assegurança de ciberrisc. Com a resultant un dels valors fonamentals que han de transmetre les empreses envers els clients, com és la confiança, es veu extremadament afectat juntament amb la seva reputació.

I com pot afectar un ciberatac una empresa?

Una empresa víctima d'un atac de tipus ciber projecta una imatge de vulnerabilitat i baixa solvència tecnològica. L'Institut Nacional de Ciberseguretat Espanyol (INCIBE) registrà i publicà que a Espanya es van produir 102.414 incidents envers ciutadans i empreses durant l'any 2018. Són dades que s'actualitzen cada dos anys. La realitat és que no tenir cobertura de ciberseguretat pot portar moltes empreses a tancar. La ciberseguretat s'ha d'afrontar des d'una perspectiva integral que comprengui tots els actors de la societat. És de vital importància que tant les empreses del sector públic com les del sector privat prenguin consciència de la necessitat d'articular un pla d'accions per a blindar-se dels perills i de les amenaces que presenta el ciberespai. S'ha de treballar en la desprotecció que pateixen en particular les pimes, motivada per la baixa percepció dels problemes i costos que poden ocasionar els ciberatacs. Les capacitats de ciberseguretat de l'Estat resideixen, en gran part, en les de les seves empreses.

Podem assegurar les dades empresarials i financeres d'una empresa?

Actualment al mercat hi ha diverses classes d'assegurances que ho cobreixen. En conseqüència, és labor del seu agent d'assegurances assessorar-se i avaluar quin tipus de producte s'adapta millor a les seves necessitats. Allianz Cyber Plus, que compta amb les mesures en l'àmbit informàtic bàsiques que han d'estar actualitzades en tota empresa, ofereix els pilars necessaris perquè qualsevol reclamació, tractament de dades i pèrdues de guanys que es poden donar a causa de la inactivació de la pròpia empresa produïda pel ciberatac estigui cobert.

Com?

Un cop produït l'atac, amb Allianz Cyber Plus tenim professionals encarregats de l'assistència legal, informàtica, contactar amb l'empresa informàtica indicada i activar la funció del perit, el qual valorarà el grau d'afecció dels danys produïts pel ciberatac. A partir d'aquest punt el client pot comptar amb ajuda i cobertura en totes les despeses que s'hagin causat.

Si prèviament hem contractat un protocol de protecció de les nostres dades en l'àmbit informàtic, cal que fem també una assegurança?

Sí. El context cibernètic planteja grans oportunitats de futur però, també, planteja seriosos desafiaments amb relació a la seguretat. La tasca de l'empresa d'obtenir una assegurança cibernètica no ha de ser l'única en aquest camp ja que implementar i construir una cultura de la ciberseguretat entre els seus treballadors i treballadores és clau. Cal tenir clar que si l'empresa no té un bon protocol de protecció informàtica, les companyies no voldrien assegurar aquest risc, ja que seria comparable a voler assegurar una casa sense portes ni finestres. Un cop es té un bon protocol de protecció, les pèrdues i costos produïts en cas que es vulnerin aquestes dades podran ser coberts per les assegurances.

Des d'una pime a una gran companyia, totes poden fer una pòlissa d'aquest tipus?

Cal recordar que és necessari que tot tipus d'empreses obtinguin una assegurança de tipus ciber i que, a l'hora d'escollir-la, tinguin present que la pèrdua econòmica d'un ciberatac queda coberta amb la pòlissa. Un ciberatac pot comportar el tancament d'una empresa, hem de tenir-ho clar. Allianz Cyber Plus es dirigeix tant a petites i mitjanes empreses com a autònoms/es.

I quan formalitzem una pòlissa amb vosaltres també estem fent un gest solidari?

Doncs sí. Qualsevol assegurança contractada a Maria Rosa Agustí té un caràcter solidari. Un tant per cent de la gestió que l'agència percep va a investigació. Tenim un conveni de col·laboració amb l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) per a la donació de part de la retribució de la nostra oficina asseguradora a l'entitat. El que volem fer és arribar a formar una gran família amb l'objectiu de deixar un llegat per a la investigació.