El desgavell del SEPE: Envien notificacions d'ERTOs al carrer Covid número 19

L'enorme quantitat de peticions de prestacions pels ERTO, els tràmits d'acomiadaments i finalitzacions de contractes que s'han produït durant la crisi provocada per la pandèmia del coronavirus han desbordat els serveis públics d'ocupació. Amb una plantilla que nota els efectes de les retallades dels últims anys i les restriccions pressupostàries al ministeri, ha estat impossible fer front a l'allau de peticions. Persones en ERTO o en atur que tarden setmanes o mesos a cobrar i errors en les tramitacions han estat una contant a les oficines del servei públic de treball de l'estat.

L'última irregularitat coneguda sembla una broma, si no fos que afecta persones afectades per expedients temporals d'ocupació. Segons ha avançat la Cadena SER, el SEPE ha enviat centenars de cartes per notificar ERTOs al carrer Covid, número 19. El motiu és que els treballadors d'aquest organisme no tenien a l'abast les adreces de moltes persones que mai havien cobrat cap prestació de desocupació però que ara tenien dret a aquesta prestació. Davant la feina que suposava buscar les adreces una a una, van fixar temporalment aquesta adreça fictícia. en declaracions a la mateixa emissora, els funcionaris recordaven que la prioritat era pagar els diners a qui corresponia, i que mirant les dades expedient per expedient s'hauria perdut un temps molt valuós en la primera onada d'ERTOs.

El ministeri assegura que va ser una situació puntual i que ja s'ha resolt.