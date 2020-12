La 'joint venture' entre BBVA i Allianz comença a operar a Espanya

BBVA ha anunciat el naixement de BBVA Allianz Seguros, l'aliança d'empreses de bancassegurances que va acordar amb Allianz a l'abril, després que s'hagi completat la transmissió des de BBVA Assegurances fins Allianz de la meitat més una acció de BBVA Assegurances Generals per uns 274 milions d'euros.

Després d'haver obtingut totes les autoritzacions necessàries, i en el marc del seu acord per crear una aliança d'empreses per impulsar el negoci d'assegurances de no vida a Espanya anunciat el passat mes d'abril, BBVA Seguros ha aportat a la nova societat conjunta prop d'1,18 milions de pòlisses assegurades, que representen aproximadament 300 milions d'euros en primes emeses al tancament del 2019.

Allianz ha pagat 274 milions per la seva participació del 50% més una acció i podria abonar a BBVA Seguros un preu variable de fins a 100 milions d'euros en funció de la consecució de determinats objectius de negoci i de determinades fites previstes en el pla d'integració acordat per les parts.

L'operació, sense tenir en compte el preu variable esmentat, suposarà un resultat positiu net d'impostos estimat d'uns 300 milions d'euros, així com un impacte positiu en CET1 fully loaded de el Grup BBVA d'aproximadament 7 punts bàsics. Aquests impactes es veuran reflectits en els estats financers del grup de tancament de l'exercici 2020.

La nova companyia, que passarà a denominar-BBVA Allianz Seguros, atendrà de forma exclusiva als clients de l'entitat bancària a Espanya per a productes de no vida, excloent les assegurances de salut, durant els propers 15 anys.

El director general de banca-assegurances d'Allianz, Miguel Pérez Jaime, serà el conseller-director general de la nova aliança d'empreses.