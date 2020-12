La Cambra de la Propietat avisa que les lleis d'habitatge «desincentiven» l'oferta

La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ha alertat que lleis en matèria d'habitatge aprovades recentment pel Govern i l'executiu espanyol «desincentiven» la iniciativa privada per la construcció d'habitatge assequible. «A base de programes anuals molt minsos i canviant cada dos per tres les normes de funcionament dels mercats no es pot fer una política d'habitatge», va lamentar el president de l'entitat, Joan Ràfols.

La Cambra de la Propietat va reclamar a l'Ajuntament de Barcelona bonificacions en l'Impost de Béns Immobles (IBI) per als habitatges amb limitació de les rendes o amb un contracte de lloguer social obligatori, així com per als locals comercials i naus industrials.

L'entitat va presentar al·legacions a les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Barcelona en matèria de l'IBI pel 2021. En concret, reclamaven una bonificació del 50% de l'impost per als habitatges amb limitació de rendes i un 95% per als immobles amb un contracte de lloguer social obligatori. En el cas dels locals comercials i naus industrials, la Cambra de la Propietat proposava una bonificació del 95% de l'IBI per als subjectes que hagin acordat condonació de rendes per pal·liar l'impacte de la pandèmia.

La Cambra de la Propietat Urbana va assegurar que l'IBI ha pujat més d'un 30% des de 2016 i ha recordat que els contractes de lloguer social no cobreixen els costos de funcionament dels immobles, com els impostos o les despeses de la comunitat. «Si s'obliga els propietaris privats a una situació d'explotació econòmica ruïnosa, l'administració implicada també ha de fer un esforç en matèria de l'IBI», va sostenir Ràfols. Les al·legacions han estat desestimades en el ple municipal d'aquest dimecres. El consistori barceloní assegura que la bonificació del 95% per als immobles amb un contracte de lloguer social ja s'aplica. D'altra banda, afirma que la legislació estatal no permet la bonificació del 95% de l'IBI per als locals comercials o naus industrials.