Mindfulness per a la feina

El món laboral està ple d'objectius, terminis i compliments, on tot és important i urgent. Segons l'Agència Europea per a la Seguretat i Salut Laboral (EU-OSHA), l'estrès ja afecta el 28% dels treballadors europeus. Es tracta d'un problema creixent que afecta l'àmbit empresarial per l'absentisme laboral que provoca. Per contrarestar-ho, empreses referents com Apple, Google, Nike o eBay ja han començat a utilitzar el mindfulness a les seves oficines, una tècnica d'atenció plena a la feina amb la qual només s'aconsegueixen beneficis. Segueix llegint!

De fet, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha definit l'estrès laboral com una «epidèmia mundial». La pràctica de mindfulness és un entrenament sistemàtic de l'atenció que permet a les persones desenvolupar recursos interns d'autoobservació i autoregulació, els quals brinden la possibilitat de desactivar la reacció automàtica de l'estrès crònic, a través d'observar clarament les reaccions corporals i emocionals que sorgeixen davant d'un agent estressant.

Les persones que aprenen a aturar-se, fer una pausa i respondre de manera més adaptativa, desactivant la cadena reactiva que es genera en l'estrès crònic, tenen una gran avantatge. Per aconseguir-ho cal entrenar la ment per estar plenament atent en el moment present, justament el contrari al que succeeix en la reacció crònica de l'estrès.

El mindfulness pot ser un hàbit saludable a la feina amb infinitat de beneficis, entre els quals es poden destacar: millora la gestió de situacions complexes o estressants, sense nervis; afavoreix la intel·ligència emocional, la creativitat i la innovació; claredat en la resolució de conflictes i en la presa de decisions; mllora el treball en equip i la comunicació entre companys; redueix el nivell d'ansietat per donar pas a la calma i l'estabilitat; augmenta el nivell d'energia i productivitat.

Un exemple d'exercici per realitzar abans d'arribar a la feina:

Tant si utilitzes transport privat com públic, estigues atent a la teva respiració i als teus moviments. Especialment si condueixes diàriament pel mateix trajecte, per evitar encendre el «pilot automàtic». Aquest és el moment adequat per estar més present que mai, gaudeix del trajecte i observa que es tracta d'un nou dia encara per començar.

Alguns dels exercicis que es poden realitzar durant la jornada:

Evita estar pendent de l'entorn. Tracta de centrar-te en el que estàs fent i no atenguis al que comenten dos companys una mica més enllà, qui entra i qui surt, què se sent al carrer, qui t'acaba d'enviar un missatge, etc.

Seguint amb la mateixa línia, posa fre a la multitasca. De vegades, es volen fer massa coses al mateix temps. La conseqüència és que no acabes d'estar present en cap i els errors es multipliquen. D'altra banda, la sensació que et queda és que has fet moltes coses, però tot per sobre, no és positiva. Hi ha una manca de control sobre el procés. Tracta de centrar-te en una sola tasca cada vegada.

Busca un espai durant la jornada per fer una meditació d'un minut. Tanca els ulls i lentament inspira i exhala. Concentra't en l'expansió i contracció de la caixa toràcica, i intenta no pensar en res més. Si qualsevol altre pensament entra en la teva ment, descarta'l, tornant a concentrar-te en la respiració.

Evita castigar-te. No serveix de res lamentar-se contínuament de les tasques a realitzar. A més de practicar el pensament positiu, és important no jutjar ni queixar-se, ja que això ens desbloqueja per seguir endavant.

Exercici d'estar present. Escull una cosa que utilitzis habitualment, per exemple la tetera de la cuina a l'oficina i usa-la com a focus d'atenció plena. Reflexiona sobre com la sents contra la seva pell, com funciona i per a què la fas servir. Per exemple, sigues conscient de com de fantàstic és que una tetera pugui bullir aigua en minuts i pensa en com d'afortunat ets de tenir accés a aigua potable i electricitat.

Finalment, en acabar el dia laboral i en el camí de retorn a casa, tracta de fer una transició conscient, notant que ja va finalitzant la tasca laboral d'aquest dia, i disposa't per estar plenament present en arribar a casa. Si pots, acompanya't de música en aquest procés.

Integrar el mindfulness a la feina és beneficiós i possible. Si tens motivació per fer-ho, et recomano que comencis amb la tècnica que més fàcil et resulti i n'analitzis els resultats.