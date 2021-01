Pimec i Empresa assessoraran 3.000 pimes per sobreviure a la COVID-19

Pimec i la conselleria d'Empresa han activat una consultoria gratuïta per ajudar les pimes a sobreviure a la COVID-19. Una mena de «doctor» d'empreses, que en plena pandèmia oferirà a les companyies un diagnòstic de com els està afectant la crisi i els ajudarà a establir un pla de viabilitat per tirar endavant. El Pla de Viabilitat Empresarial, presentat dimecres, serà totalment gratuït per a les companyies que s'adhereixin i oferirà un diagnòstic personalitzat a un total de 3.000 empreses.

«L'objectiu és salvar les empreses d'aquest país, ens hi va la vida», va assenyalar el secretari general de Pimec, Antoni Cañete. Per a això, el programa habilita tres nivells d'atenció per a les pimes catalanes. Al primer nivell es pot acollir qualsevol pime amb seu a Catalunya, amb entre 5 i 249 empleats i tres anys de recorregut des de la seva creació. Aquest consisteix en un formulari d'«autodiagnòstic» per a, mitjançant un programa interactiu habilitat a la pàgina web de Pimec, oferir una primera radiografia de com està afectant la pandèmia als comptes i la viabilitat.

Aquí hi haurà un procés de selecció per passar al segon nivell, que ofereix un diagnòstic personalitzat i acompanyat per un tècnic de Pimec i al qual es podran acollir 3.000 pimes. Seran els tècnics de la patronal els que avaluïn els projectes i determinin quins d'ells necessiten en major mesura aquest assessorament personalitzat. I un cop realitzat el diagnòstic hi haurà un tercer tall, del qual sortiran 500 pimes a les quals se'ls oferirà un pla de viabilitat per reconvertir i adaptar el negoci.

«Tenim moltes empreses a l'UCI i necessitem un tractament de xoc», va explicar el conseller Ramon Tremosa. Des d'Empresa habilitaran un pressupost de 1,1 milions d'euros per subvencionar el programa d'assessorament.