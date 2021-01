L'imparable ascens de Bizum

Un invent de la banca. Fa cinc anys, el BCE i el Banc d'Espanya van instar les entitats bancàries espanyoles a crear un sistema de transferències immediates que fos fàcil i atractiu. Un any després naixia Bizum, una «start-up» que permet enviar petites quantitats de diners a través del mòbil i sense comissions. Una eina que s'està estenent com la pólvora entre la població, sobretot entre la gent jove, i que amenaça la concepció tradicional de l'intercanvi monetari en efectiu.

La plataforma de pagament Bizum va tancar l'exercici de 2020 amb un total de 13,6 milions d'usuaris, més del doble dels que tenia a finals de l'exercici anterior, amb un volum acumulat des de 2016 –quan el Banc Central Europeu i el Banc d'Espanya van instar les entitats bancàries a crear aquest servei– associat a operacions superiors als 14.000 milions d'euros. La solució de pagament per mòbil de la banca espanyola ha aconseguit un ritme de creixement de 20.100 altes diàries, fet que li ha permès assolir àmpliament el seu objectiu d'acabar l'exercici passat amb almenys 12 milions d'usuaris.

A Catalunya, prop de dos milions de persones fan ús de Bizum actualment. L'aplicació no compta amb una xifra d'usuaris territorialitzada, però el principal banc a les comarques gironines, CaixaBank, revela que 87.200 dels seus usuaris van utilitzar Bizum en el darrer trimestre. La xifra s'ha disparat un 207% respecte a l'any anterior. A Girona, 27.828 clients d'Imagine han utilitzat aquest servei durant l'últim trimestre, cosa que representa un augment del 116% comparat amb el mateix període de l'any anterior.

CaixaBank ha tancat l'any 2020 amb més de 3 milions de clients registrats a Bizum, fet que la converteix en l'entitat líder en número d'usuaris, amb una quota del 22,7%. A més, el percentatge d'ús és molt alt: del total de clients de CaixaBank donats d'alta en el servei de pagaments, més del 90% l'han utilitzat en els últims tres mesos. El creixement respecte a l'últim trimestre de 2019 representa un 156%.

La majoria de clients de CaixaBank que utilitzen Bizum es concentren a Catalunya, Andalusia i Madrid. L'entitat presidida per Jordi Gual i dirigida per Gonzalo Gortázar ha augmentat el número d'usuaris actius a Bizum a totes les comunitats autònomes, tant anual com trimestral.

Percentualment, Galícia i Andalusia han estat les comunitats que han experimentat l'increment més gran d'usuaris actius, amb creixements anuals del 223% i 204%, respectivament. Les segueixen molt de prop les Illes Balears (+197%), Castella-la Manxa (+187%), Aragó (+182%) i Canàries (+180%).

El triple d'operacions

En termes generals, el creixement experimentat en usuaris té el seu reflex en el nombre d'operacions realitzades, que es va triplicar durant l'exercici, fins a arribar als 290 milions d'operacions acumulades en els últims quatre anys, de les quals 210 milions són només operacions de l'exercici passat.

Igualment, el volum associat a aquestes operacions també es va multiplicar, aquesta vegada per 3,7, fins a assolir un acumulat de 14.000 milions d'euros a 31 de desembre, dels quals 10.200 milions corresponen a operacions realitzades només durant l'any passat. L'import mitjà per operació amb Bizum va ser de 48,3 euros, cosa que reflecteix l'ús de Bizum sobretot per a pagaments quotidians, de poc import, que desplacen, sobretot, l'efectiu.

El director general de Bizum, Ángel Nigorra, explica que la «universalitat del servei i el fet que sigui un projecte conjunt de la banca espanyola fan que cada vegada més usuaris hi confiïn». A més, afegeix: «El 2020 hem assolit una massa crítica àmplia que ja ha incorporat Bizum a la seva vida quotidiana, tant per a pagaments entre persones com per fer les seves compres en comerços electrònics, fet que queda reflectit en els creixements exponencials que estem experimentant».

Pagaments en comerç

L'any passat, Bizum va posar el focus a donar a conèixer els beneficis de la plataforma per a pagaments en comerç online, tant als usuaris com als comerços. El 2021, pretén continuar consolidant aquesta funcionalitat. Respecte als pagaments en comerços, posats en marxa a finals del 2019, els bizumers han realitzat ja més 850.000 compres a internet per valor de 54 milions d'euros, amb un import mitjà de 54 euros.

Al finalitzar el 2020, més de 6,9 milions d'usuaris comptaven amb la seva clau Bizum, que permet fer compres a la xarxa de manera segura, segons els criteris de doble autenticació, als més de 8.000 comerços que ja hi estan adscrits.

Per la seva banda, la situació excepcional viscuda per la pandèmia del coronavirus ha incrementat notablement la solidaritat dels usuaris. Així, les més de 2.500 ONGs associades han rebut a través de Bizum més de 285.000 donacions que han superat els 10,8 milions d'euros.

També l'any passat, Bizum va llançar la seva primera experiència en pagaments presencials. Des del mes de desembre, els usuaris del servei poden fer els seus pagaments presencials mitjançant QRs a les administracions de Loteries i Apostes de l'Estat. En aquestes, i només durant aquell mes, es van fer prop de 7.000 operacions (pagaments i cobraments) amb Bizum per valor d'uns 500.000 euros.

Bizum s'ha marcat com a objectiu per a aquest 2021 arribar a 20 milions d'usuaris i comptar amb 18.000 comerços online que acceptin aquesta opció de pagament.