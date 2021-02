Ros (UGT): «El mercat laboral és una bomba de rellotgeria»

El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, veu la gestió de la pandèmia del Govern «erràtica» i ho atribueix a un executiu «mal assessorat» i «desorientat». Ros va avisar que la pobresa s'està cronificant a Catalunya i que els més de 170.000 afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) són «una bomba de rellotgeria per al mercat laboral». «Hi ha hagut un tsunami, però l'aigua no ha baixat del tot i no hem vist l'afectació total», va alertar. El líder sindical troba a faltar una política de restriccions «per fases» i que s'estudiïn mesures com la suspensió de la fiscalitat en certes activitats i evitar els pagaments d'IRPF i IVA trimestrals dels autònoms en dificultats, per exemple.

Deu mesos després de l'inici de la pandèmia, Ros va alertar que ja es veu «una cronificació de la pobresa a les grans ciutats» en un moment en què «no hi ha turisme, que és el que va aguantar en l'anterior crisi». A més, «la indústria està en un degoteig d'EROs permanent». «Ens anem enfonsant de mica en mica», va lamentar.

En aquest escenari, Ros va criticar que «cada comunitat autònoma vagi improvisant», i va demanar una «major coordinació» entre institucions sense que això impliqui una centralització. «Haurien de deixar de criticar-se tant en situacions de pandèmia i coordinar-se més, perquè un li dona la culpa a l'altre i al final la situació econòmica és la que és», va afirmar. A més, el líder sindical considera que «el Govern català i l'espanyol comunicativament són un desastre» i estan «desorientats» a l'hora de prendre mesures que afecten el món del treball.

El secretari general de la UGT de Catalunya va afegir que cada vegada té més la sensació que la Generalitat «té molt bons assessors en l'àmbit de la salut però en l'àmbit de l'economia i el mercat de treball, no». En aquest sentit, va retreure a l'executiu que no busqués «acords, gradualitats i fases» per a les diferents restriccions sanitàries pactant amb sindicats i patronals al Consell del Diàleg Social en els últims mesos. «Moltes de les mesures que han pres s'haurien pogut equilibrar molt més», va afirmar, esmentant en concret els tancaments i limitacions del sector de la restauració. «Estem matant sectors que en altres llocs d'Europa tenen garantits el 70% dels ingressos», va avisar Ros.