El PIB català cau un 11,7% l'últim trimestre del 2020, segons l'AIREF

L'AIREF calcula que el PIB de Catalunya va caure un 11,7% en l'últim trimestre del 2020 en comparació amb el mateix període de l'any 2019, segons un informe publicat ahir.

La reducció és la tercera més forta entre les diverses comunitats autònomes, i només la superen la de les Illes Balears (-20%) i la de les Canàries (-12,5%).

Malgrat això i les restriccions introduïdes a la tardor, Catalunya va aconseguir mantenir el creixement en els tres últims mesos de l'any.

Això sí, l'augment del PIB, d'un 0,7% segons les estimacions de l'AIREF, és molt menor que el del trimestre anterior, que va ser del 15,7%, segons l'Idescat. De fet, la caiguda interanual de l'11,7% que apunta l'AIREF és major que el 9,1% del tercer trimestre.

Caiguda similar

L'AIREF publica aquestes dades en base a l'avançament del PIB espanyol publicat per l'INE, i que apunta una caiguda del 9,1% el quart trimestre respecte als mateixos mesos del 2019, i un creixement intertrimestral del 0,4%. En el conjunt de l'any, dada que ara l'AIREF no aporta per comunitats autònomes, el PIB espanyol va caure un 11%.