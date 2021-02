No deixa de ser curiós el titular, «L'agricultura als EUA continua sent familiar, segons la definició del USDA», en un país capitalista per naturalesa. Segons un últim informe de el Departament d'Agricultura dels EUA (USDA), el sector agrari nord-americà continua en mans d'explotacions familiars. Segons les dades de l'estudi el 96% dels 2 milions d'explotacions agràries al país són familiars, les quals aglutinen el 82% de la producció agrària i el 87% de la superfície agrària. No obstant això, cal tenir en compte la definició que utilitza el USDA per definir una explotació familiar. L'USDA utilitza una definició negativa de quan una explotació no és familiar, la qual cosa es produeix quan la persona que porta l'explotació i els seus familiars no posseeixen la majoria de el negoci.

És per això que als EUA, l'explotació familiar no està limitada per cap nivell màxim d'ingressos. Així, als EUA, una explotació familiar pot facturar més de 5 milions de dòlars, l'únic és que s'inclouria en la categoria d'explotació familiar molt gran. La gran majoria de les explotacions agràries dels EUA (88%) són petites explotacions familiars, sense bé es consideren petites a les explotacions a les que tenen uns ingressos bruts de fins a 350.000 dòlars anuals. Aquestes explotacions ocupen gairebé la meitat de la superfície cultivable (46%). La major part de la producció està en mans de les explotacions mitjanes i grans. Cal destacar, però, el descens continuat en el nombre d'explotacions en els últims anys.