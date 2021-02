Lagarde confia que el 2021 serà l'any de la recuperació

La presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, es va mostrar convençuda que el 2021 serà l'any de la recuperació econòmica a Europa, encara que va aclarir que no es recuperarà el nivell anterior a la crisi provocada pel coronavirus fins a mitjans de 2022.

En una entrevista publicada ahir pel setmanari francès Le Journal du Dimanche, Lagarde va assenyalar que la recuperació anirà augmentant a mitjans d'aquest any, encara que va afegir que «no està fora de perill d'elements desconeguts».

Per a la zona euro, va xifrar en el 4% l'increment del PIB aquest any, «potser una mica per sobre», però la presidenta del Banc Central Europeu va assenyalar que «tot dependrà de la política de vacunació» que es porti a terme en els diferents països «i de les mesures que prendran els governs per respondre a les condicions sanitàries».

Lagarde va indicar que la crisi ha tingut com a efecte accelerar la cohesió europea gràcies al préstec comú assolit pels estats i va demanar una ratificació ràpida per poder actuar el més aviat possible.

De moment, va assenyalar, no s'han detectat problemes derivats de les mesures de suport preses pel Banc Central Europeu, com bombolles immobiliàries, i va aconsellar que quan se superi la crisi les ajudes estatals d'estímul econòmic no s'abandonin de forma sobtada.

Va reconèixer que la crisi ha fet créixer les diferències que hi havia entre els estats, però es va mostrar confiada que els plans de recuperació puguin servir per reduir-les.

Al mateix temps, va considerar que les inversions previstes en el pla de recuperació serviran per crear riquesa i serviran per afrontar l'endeutament en el qual s'han embarcat la major part dels països.

Rebutja l'anul·lació del deute

La presidenta del Banc Central Europeu va assegurar que l'anul·lació del deute amb aquest organisme, que han demanat alguns economistes, «no és plantejable» perquè «seria una violació del tractat europeu que prohibeix estrictament el finançament monetari dels estats».