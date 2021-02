El Banc d'Espanya i la CNMV alerten del risc de les criptomonedes

El Banc d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) van alertar ahir sobre el risc d'invertir en criptomonedes com els Bitcoin i Ether, per la seva «extrema volatilitat, complexitat i falta de transparència». En un comunicat conjunt, les dues entitats avisen que es tracta d'una «aposta d'alt risc» i recorden que les criptomonedes no disposen de cap banc central ni marc regulador que proporcioni garanties i protecció similars a les d'altres productes financers, no estan cobertes pel Fons de Garantia de Dipòsits o el Fons de Garantia d'Inversors ni tampoc estan considerades com un mitjà de pagament.

El Banc d'Espanya i la CNMV admeten que l'alta volatilitat de diverses criptomonedes en els darrers mesos han fet que hi hagi hagut un «augment significatiu» de la publicitat d'aquests productes acompanyat d'una «publicitat en ocasions agressiva» per atraure inversors. La més recent és la inversió de Tesla de fins a 150.000 dòlars en bitcoins, un anunci que va fer pujar encara més la cotització d'aquesta criptomoneda.

Segons afirmen el Banc d'Espanya i l'organisme regulador actualment n'hi ha de 7.000 tipus diferents amb característiques similars als bitcoins i subratlla que moltes d'aquestes criptomonedes poden patir manca de liquiditat si es vol desfer una inversió sense patir pèrdues. En aquest sentit, remarca que la circulació entre inversors, tant minoristes com professionals, és «molt limitada». Per tot plegat, els dos organismes també desaconsellen l'ús d'aquests instruments per a petits estalviadors i ressalta que la custòdia «no està regulada ni supervisada» i que, per tant, la pèrdua o robatori de les claus privades també es pot traduir en la pèrdua de les criptomonedes.

A més, recalquen que es tracta d'un producte transfronterer i que en cas de conflicte la localització els responsables de l'emissió, custòdia i comercialització seria difícil o impossible i podria quedar fora de l'àmbit de competència de les autoritats espanyoles.

La cotització del bitcoin enfront del dòlar estatunidenc va marcar ahir un nou màxim històric, en continuar el seu ascens sostingut després que la signatura automobilística Tesla anunciés aquest dilluns que havia decidit fer-se amb 1.500 milions de dòlars (1.239 milions d'euros) d'aquesta criptodivisa.

El màxim intradia de la divisa digital es va aconseguir cap a la mitja sessió, quan cada bitcoin es negociava a un canvi de 48.215,82 dòlars, la qual cosa suposa el seu màxim històric. El mínim durant la jornada es va situar en els 44.316,2 dòlars, la qual cosa ja de per si mateix suposa una xifra més elevada que l'aconseguida després del dilluns.