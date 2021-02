BDF Ingredients inverteix 6 milions en una fàbrica a Canàries per fer col·lagen

BDF Natural Ingredients invertirà sis milions d'euros en l'elaboració de col·lagen de peix, un producte nutricional i cosmètic que es produirà en una fàbrica de nova construcció a les illes Canàries.

La companyia biotecnològica amb seu al Parc Científic de Girona, que ja compta amb una petita instal·lació a Las Palmas, està construïnt ara una nova planta de produció de 5.000 metres quadrats. Allà hi elaborarà hidrolitzat de col·lagen de peix, que es comercialitzarà sota la marca Oceancoll. L'objectiu de la firma és vendre el producte tant a nivell industrial com al de petit consumidor a través de la plataforma Amazon.

El col·lagen és una proteïna comuna a tots els animals i la més abundant del cos humà. S'utilitza com a suplement nutricional per motius saludables i estètics, com ara la prevenció de les arrugues de la pell.

Segons BDF Natural Ingredients, «prevé el desenvolupament d'osteoporosi i sarcopènia; ajuda a el creixement muscular i la formació d'articulacions sana; millora l'elasticitat de la pell i la qualitat de les ungles i els cabells, entre d'altres avantatges».

Diversos dels processos de fabricació de la línia Oceancoll es faran amb energia solar, i en un futur, també eòlica. «Contribuim així a un model de producció més sostenible», asseguren fonts de l'empresa.

A més, les fonts de matèria primera utilitzades pel col·lagen són subproductes de la indústria pesquera, treballant així en un model d'economia circular».

La companyia, originària de Cassà de la Selva, emmarca la producció d'hidrolitzat de col·lagen de peix en un pla d'expansió. A banda de l'aposta per aquest producte «saludable i amb altes previsions de creixement», la firma també ha anunciat la recent obertura d'una filial a Miami, un hub estratègic a la regió. També preveu l'obertura d'una nova oficina comercial a la Xina, «un mercat clau pel creixemment de l'empresa en el continent asiàtic en els propers anys».

Fundada al 1999 per la família Bosch, va iniciar la seva activitat econòmica de disseny i fabricació d'ingredients alimentaris per a les indústries locals de Girona.

Biotecnologia

Amb el pas dels anys els ingredients amb un grau tecnològic van anar agafant pes dins de l'empresa, acompanyats d'importants inversions en I+D+i. D'aquesta manera l'empresa va centrar tots els seus esforços en crear barreges innovadores i de valor afegit tant per al mercat nacional com internacional.

El canvi de rumb va suposar passar de treballar exclusivament en el mercat nacional fins arribar a més de 50 països en diversos continents, sempre en el sector de l'alimentació.

Amb la irrupció de la covid-19, la companyia va decidir tirar endavant un projecte per potenciar el teletreball, oferint als seus empleatts la possibilitat de desenvolupar un pla de treball mentre viatjaven en una autocaravana acompanyats de familiars o amics. La iniciativa va tenir èxit i, de fet, ha suposat part de la gènesi per la posterior posada en marxa de la nova línia de col·lagen de peix.