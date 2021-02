Un jutge autoritza una innovadora via exprés perquè un propietari recuperi un pis okupat

La lentitud amb la qual en la majoria de les ocasions actua la justícia en els casos d'ocupació d'habitatges és un problema que acaba per desesperar els propietaris. D'aquí la importància de l'acte judicial que acaba de dictar un magistrat instructor, que va autoritzar una innovadora via exprés perquè l'amo d'un pis de pogués recuperar l'immoble. Concretament, va autoritzar la mesura cautelar instada per l'advocat del propietari i permetre-li prendre possessió del seu habitatge a Vigo. De fet, ja va poder fer-ho fa uns dies. Aprofitant un moment en què els okupes no hi eren, va trencar el cadenat que havien posat a la porta principal i va instal·lar un tancament de seguretat nou per evitar que tornin a l'habitatge.

La resolució la va dictar el titular de Jutjat d'Instrucció 2 de Vigo. En aquesta sala s'hauria d'haver celebrat fa unes setmanes el judici contra la parella que estava il·lícitament a l'habitatge des de juliol de 2020. Un dels okupes està avui dia a la presó i per tant localitzat per a la vista oral, però la dona no va comparèixer. Davant el risc que el procediment judicial estigués suspès de forma eterna fins que se la localitzés i amb l'evidència que el legítim propietari portava ja mesos sense poder entrar al seu pis, el jutge Diego Costa va apreciar que existia un "clar perjudici" per al denunciant. I aquest va ser un dels motius pels quals, calculant la sol·licitud de mesura cautelar plantejada pel lletrat José Luis Feijóo, va autoritzar el propietari "a dur a terme la presa de possessió" de l'habitatge si els okupants no la desallotjaven en el termini de tres dies, amb l'advertència de cometre un delicte de desobediència. El denunciant va haver de lliurar una fiança de 50 euros.