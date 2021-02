La COVID enfonsa un 15% la contractació en el comerç a Girona durant el gener

La contractació en el sector del comerç es va desplomar a Girona amb un total de 2.462 contractes el mes de gener, un 15,2% menys que l'any anterior. A Catalunya la davallada va ser més pronunciada encara amb un total de 21.586 contractes el mes de gener, un 26% menys que l'any anterior. És la comunitat que registra una major caiguda, només per darrere de Canàries, amb una pèrdua del 31%. Així es desprèn de l'estudi de l'empresa de recursos humans Randstad sobre el comportament del mercat laboral, realitzat a partir de les xifres de l'últim any proporcionades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

L'informe destaca que «ni les rebaixes» van evitar aquesta caiguda de la contractació a Catalunya, amb un descens de 9,9 punts superior a la mitjana nacional (-16%). A escala provincial, Barcelona va ser on es van registrar més contractes en el sector del comerç, 15.779 signatures, un 28,9% menys que fa un any. Després de Girona ve Lleida, amb 1.609 (-3,8%), i Tarragona, amb 1.736 (-25,9%).

En el conjunt d'Espanya, el sector del comerç va signar al gener 139.393 contractes, un 10,3% menys que durant el desembre passat, quan van ser 155.381, i un 16% inferior al volum registrat fa un any (165.976). Segons l'estudi, des del mes d'octubre, quan va recuperar el nivell de contractació després de l'estiu, aquest indicador ha mostrat una tendència negativa, arrossegat per l'empitjorament de la situació epidemiològica.

«Ni el Black Friday, ni la campanya de Nadal, ni les rebaixes de gener han tingut un efecte realment determinant en la contractació del comerç», va assegurar el director de Randstad Research, Valentín Bote. «Això ens convida a pensar que, malgrat la positiva influència del comerç electrònic, el que afecta majoritàriament el sector són les restriccions i la incertesa que provoca la situació sanitària», va afegir.

Les caigudes més acusades en la contractació en comerç en comparació amb gener de 2020 es van produir a Canàries (-31,1%), Catalunya (-25,9%), i Balears (-24,9%). D'altra banda, les menors caigudes van tenir lloc a La Rioja (-7,7%), Astúries (-5,3%), la Regió de Múrcia (-4,7%) i la Comunitat Valenciana, amb un descens de tot just set dècimes. Quant a les franges d'edat més perjudicades, els menors de 25 anys van ser els més afectats, amb una caiguda del 19,5%; seguits pels majors de 45, amb un 19,2% de contractes menys.

100.000 llocs de feina en perill

La pandèmia ha «posat en perill» 30.000 establiments de comerç i hostaleria i més de 100.000 llocs de feina a Catalunya, segons Comertia. L'entitat forma part d'una nova aliança estatal entre associacions de comerç i l'hostaleria per defensar els interessos dels sectors i evitar el tancament d'empreses, la destrucció d'ocupació i la ruptura de la cadena productiva. A l'Estat, les restriccions d'activitat han provocat el cessament de prop de 148.000 negocis, la destrucció de mig milió de llocs de feina i un impacte de 82.000 milions d'euros en la facturació. Davant aquesta situació, els sectors reclamen ajudes directes de 12.500 milions, incrementar el període de carència dels crèdits ICO en un any i allargar els ERTO fins a finals de 2021.

En concret, l'aliança reclama una solució «compensatòria» per a les empreses que no han sol·licitat crèdits ICO i ajudes directes de 8.500 milions d'euros per a l'hostaleria i 4.000 milions per al comerç.