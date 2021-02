El turisme cau un 57,7% a la demarcació de Girona a causa de la pandèmia

El turisme a la demarcació de Girona ha caigut un 57,7% durant el 2020. Al llarg de l'any s'han rebut 3.346.055 turistes que han fet 10.037.448 pernoctacions (un 61,2% menys que el 2019). Les destinacions que més s'han ressentit d'aquesta caiguda són la Costa Brava i el Pirineu. De fet, al litoral gironí les pernoctacions han caigut gairebé dos terços (-62,4%), mentre que al Pirineu van baixar a la meitat. Aquesta davallada ha comportat una caiguda del 70% del mercat estatal i internacional a la demarcació. Segons avança el Patronat de Turisme de la Costa Brava, la por de viatjar per les restriccions de mobilitat ha estat el principal fre. Per contra, el nombre de turistes catalans ha crescut aquest 2020 a la Costa Brava.

La pandèmia ha deixat un gran impacte en el teixit econòmic però on ha tingut més impacte (i encara l'està tenint) és en l'àmbit turístic. Ara, ho confirma el balanç de visitants que ha tingut la demarcació aquest 2020. En nombre de turistes, 3.346.055 persones han trepitjat les comarques gironines, un 57,7% menys de les que ho van fer l'any 2019. També han baixat les pernoctacions, que s'han quedat en 10.037.448 nits (un 61,2% menys que el 2019).

Tot i així, la Costa Brava segueix així la destinació que més visitants ha sumat amb 2.778.358 turistes. Aquesta xifra representa una davallada del 58,9% respecte a l'any passat. Pel que fa a pernoctacions, la caiguda encara és més important ja que el 2020 s'ha tancat amb 8.835.562 nits, un 62,4% menys. La mitjana d'estada se situa en 3,2 nits, tres dècimes menys que el 2019. Per contra, en allotjaments de turisme rural, les estades pugen de 2,5 a 2,8 nits.

Pel que fa a la procedència dels visitants, el mercat català ha suposat el gran aliat pel sector aquest any. El turisme nacional s'ha convertit en el primer mercat de la destinació aquest 2020 amb un 1,6 milions de turistes. En segon lloc hi ha el públic francès amb 393.820 turistes i en tercer lloc els visitants espanyols amb 385.015 persones. Aquestes xifres mostren una caiguda del 82,1% del mercat estranger.

Pel que fa al Pirineu de Girona, les pernoctacions van caure a la meitat i els mercats internacional i estatal es van reduir un 70%. En aquest cas, l'estada mitjana dels visitants durant el 2020 es manté respecte a l'any passat, però augmenta dues dècimes les nits que els turistes han passat en allotjaments de turisme rural (de 2,5 nits el 2019 a 2,7, el 2020). Pel que fa als mercats, el català també ha estat el que ha tingut més pes en la destinació de muntanya a Girona amb 491.179 turistes. En segon lloc hi ha el mercat estatal amb 56.451 visitants.

Durant el 2020, la demarcació de Girona ha comptat amb 265.704 places d'allotjament turístic entre llits en hotels, apartaments, places de càmping i allotjaments de turisme rural. L'ocupació mitjana al llarg de l'any ha estat del 27%. Per aquest motiu, la temporada turística també s'ha reduït dràsticament, quedant-se en les 275 nits operatives. Aquesta davallada es deu al tancament obligatori que van patir els establiments entre el 16 de març i el 15 de juny durant el confinament que va decretar el govern espanyol.



Sense temporada de creuers

La caiguda del turisme estranger i les restriccions en la mobilitat també han portat una temporada de creuers nefasta. Si bé a l'inici del 2020 es preveien una cinquantena d'escales amb 55.000 passatgers en ports gironins entre l'abril i l'octubre, la pandèmia ha obligat a anul·lar-les totes.

Una situació similar a la que s'ha viscut a l'Aeroport Girona – Costa Brava. En aquest cas, sí que hi ha hagut activitat, tot i que molt inferior a la resta d'anys. Pel que fa al volum de passatgers ha caigut un 91,1% respecte el 2019.

El president del Patronat de Turisme Costa Brava – Girona, Miquel Noguer, ha assegurat que aquesta ha estat "la pitjor temporada turística de la història" a causa de la pandèmia. A més, Noguer ha recordat que la temporada d'hivern al Pirineu ha estat "inexistent" a causa dels rebrots i de la segona onada de la pandèmia.

Ara, el president apunta al 2021 com un any marcat per la incertesa durant la primera meitat i l'inici de la temporada turística. Tot i així, confia que els avenços en la campanya de vacunació permetin recuperar la salut de la població i garantir-ne la seva mobilitat. Per altra banda, Noguer es fixa com a repte recuperar la confiança dels visitants estrangers i definir un marc normatiu europeu per la mobilitat de persones a curt termini.