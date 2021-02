Sánchez anuncia un pla d'11.000 milions per a empreses i autònoms

Amb les empreses, especialment les d'hostaleria, reclamant ajudes, i amb Podem pressionant el PSOE perquè aprovi mesures d'aquest tipus, Pedro Sánchez va anunciar ahir un «paquet addicional» d'11.000 milions d'euros per a empreses, pimes i autònoms. Durant la seva compareixença per rendir comptes de l'estat d'alarma, el president del Govern va tornar a demanar «unitat» a les forces polítiques, va insistir que el 70% de la població espanyola estarà vacunada a l'estiu i va vaticinar que «el final» de la pandèmia es troba «a prop».

«És una quantitat important de recursos per afrontar el que tenim per davant, en sectors que eren competitius abans de la pandèmia, com el sector turístic, l'hostaleria i la restauració. Són 11.000 milions d'euros per reforçar la solvència dels seus balanços, i puguin així reprendre la seva activitat, fer les inversions necessàries i contractar els treballadors que requereixen per iniciar en plenitud de facultats la recuperació econòmica», va dir el cap de l'executiu.

Segons fonts del Govern, els destinataris principals de les ajudes seran pimes i autònoms. El disseny del pla és a càrrec de la vice-presidenta econòmica, Nadia Calviño, que està tancant la negociació amb el Banc d'Espanya i els bancs. «El pla d'actuacions inclourà un fons per a quitacions i un altre per a la recapitalització de pimes», expliquen en l'executiu.

De fet, el passat 15 de febrer Calviño va afirmar que l'executiu aprovaria al març un paquet d'«ajudes directes» a empreses afectades per la pandèmia. Segons Calviño, les ajudes tenen l'objectiu d'evitar problemes de liquiditat i risc d'insolvències, amb el Banc d'Espanya i el sector financer. Calviño va apuntar que els bancs «segueixen sent part de la solució» i va remarcar que el 2021 serà «l'any de la recuperació».

Segons va recollir ACN, el president espanyol va afirmar que totes les convocatòries del pla de recuperació de 140.000 milions d'euros dels fons europeus tindran entre els seus principals criteris «la creació de lloscs de treball de qualitat». Segons les estimacions del Govern espanyol, el pla crearà 850.000 llocs de treball en tres anys. El president espanyol va afirmar que el seu executiu no repetirà «un model caduc neoliberal» que només ajuda un 1% de la població i que «és ineficient».

Bona rebuda

El president de l'Associació de Treballadors Autònoms (ATA), Lorenzo Amor, va exigir que el paquet de suport siguin ajudes directes. En aquest sentit, va assegurar que l'anunci de l'executiu espanyol és «benvingut» tot i que «per a molts autònoms arriba tard». Per la seva banda, els hostalers van valorar «molt positivament» l'anunci dels 11.000 milions d'euros. Asseguren que és una «molt bona notícia», que «confirma les insistents reivindicacions», que venen demandant «unes ajudes directes» i que veuen «absolutament necessàries».

El president d'Hostaleria d'Espanya, José Luis Yzuel, va celebrar aquest anunci encara que va advertir que «falta conèixer aquesta lletra petita i l'import que redundarà en les empreses.