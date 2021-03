La nova estratègia de MediaMarkt: botigues urbanes de petit format

MediaMarkt posarà en marxa una prova pilot en una botiga de petit format a Sevilla per, posteriorment, obrir 40 establiments més "si tot va bé".

Aquestes noves botigues petites s'obririen en ciutats grans on l'empresa necessita "millorar la proximitat i la distribució d'última milla", o bé en ciutats que pel seu nombre d'habitants no poden albergar una botiga estàndard.

Un altre format de botiga física amb el qual experimentarà la marca serà el denominat "lighthouse", establiments d'entre 8.000 i 10.000 metres quadrats mitjançant els quals pretenen ampliar la seva oferta de productes.

El conseller executiu de MediaMarkt Iberia, Alberto Álvarez, ha anunciat que estan treballant en altres futurs projectes com el desenvolupament d'un Club Mediamarkt per a clients que no estarà subjecte a entitats bancàries o l'oferta de nous serveis relacionats amb l'energia, la seguretat a les llars i les assegurances de salut.

En aquesta línia, el 2021 la companyia també crearà una nova empresa amb entre 40 i 50 treballadors que es dedicarà als serveis tècnics a domicili.

Pel 2025, Mediamarkt preveu comptar amb 150 botigues, un 25% de quota de mercat i rondar els 3.000 milions d'euros en vendes, dels quals un terç provindran previsiblement del seu canal de venda en línia.

MediaMarkt Espanya compta ja amb 7.000 empleats, que treballen repartits en 106 botigues i un gran centre logístic a Pinto (Madrid).

En l'actualitat, la filial de la companyia a Espanya es troba involucrada en l'adquisició de 17 botigues Worten -dues d'elles a Platja d'Aro i Lloret de Mar-, que obriran a mitjans d'abril sota l'ensenya de MediaMarkt.

Resultats del 2020

MediaMarkt Espanya ha tancat el seu any fiscal, comprès entre l'1 d'octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2020, amb una facturació de 1.871 milions d'euros, la qual cosa suposa un 8,7% menys pel que fa al mateix període de l'any anterior.

No obstant això, segons ha explicat Alberto Álvarez la companyia ha experimentat un creixement en vendes el 2020, recolzat per "una gran campanya de Black Friday" que ha compensat l'impacte negatiu del confinament i les restriccions sanitàries.

D'aquesta manera, Álvarez ha assegurat que han estat capaces de "créixer malgrat la pandèmia", parar esment a la seguretat dels clients i els seus empleats i accelerar la transformació digital, així com posar el focus en "el compromís de la companyia amb la societat".

Quant a la digitalització, la companyia ha incrementat en un 50% el seu tràfic en línia, ha duplicat la satisfacció del client a la web i ha transformat les seves botigues en centres logístics de recollida dels seus productes.