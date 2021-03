L'ajut als afectats per ERTOs serà de 900 euros i es cobrarà a partir del 15 de març

Els treballadors afectats per un ERTO inscrits en el registre de la Generalitat cobraran un pagament únic d'entre 600 i 900 euros a partir del pròxim 15 de març. Un total de 141.796 persones es beneficiaran d'aquesta transferència activada des de l'administració catalana, que en paral·lel també abonarà un pagament de 2.000 euros per a 187.392 treballadors autònoms. L'afluència d'inscrits per rebre aquesta segona ajuda ha superat els càlculs inicials del Departament de Treball, que haurà de mobilitzar 94,7 milions d'euros més, fins a un total de 468,3 milions d'euros, per costejar totes dues ajudes.

Aquestes prestacions les percebran aquelles persones que prèviament s'haguessin inscrit en el registre de la Generalitat, és a dir, l'accés ja està tancat i el que va concertar ahir el Departament de Treball és el detall de com es distribuiran. Els pagaments començaran a abonar-se a partir del 15 de març i el compromís és haver pagat totes les prestacions en dues setmanes. En total, 329.188 persones es beneficiaran d'aquestes dues ajudes de la Generalitat.

Abans del 14-F

El «conseller» de Treball de la Generalitat, Chakir El Homrani, va comparèixer per explicar el detall de les ajudes aprovades el mes passat pel Govern. Les bases es van validar abans de les eleccions del 14 de febrer i posteriorment es van acabar de tancar els detalls conjuntament amb els sindicats i les patronals. La bateria d'ajudes per a treballadors afectats per un ERTO era la que estava pendent de major concreció, ja que Govern i agents socials pretenien donar prioritat a aquells empleats que portessin més temps en suspensió i que, en conseqüència, acumulessin una major pèrdua d'ingressos. Cal recordar que, en la majoria de casos, la prestació per desocupació (fixada en un màxim de 1.482,42 euros) sol ser inferior al sou percebut habitualment. Aquesta ajuda, que Treball ha promès abonar dilluns que ve 15 de març, es distribuirà de la següent manera: aquells treballadors que portin fins a tres mesos en ERTO cobraran 600 euros; mentre que els que portin de quatre a cinc mesos rebran 900 euros.