Unió de Pagesos exigeix preus justos i renda digna a les eleccions agràries

Unió de Pagesos reclama assolir uns preus «justos» i una renda «digna» per a la pagesia, en el seu programa amb què es presenta a eleccions agràries del 25 i 26 de març sota el lema «Amb Unió hi guanyes tu».

Per aconseguir-ho, reivindica una regulació de les llotges i els mercats en origen i establir un nou mecanisme públic d'informació comercial. El sindicat també continuarà treballant perquè la Llei de la cadena alimentària defineixi quina és la posició de domini per a la gran distribució, i que sancioni la revenda a pèrdues. D'altra banda, Unió de Pagesos reivindica les organitzacions de productors i les circumscripcions econòmiques catalanes com a figures que poden ajudar a organitzar la pagesia dins el mercat.

El sindicat també demana la creació d'un instrument d'estabilització d'ingressos finançat per la Unió Europea per ajudar en la millora dels preus en origen, i mentre no s'assoleixi, reclama la millora de les actuals línies d'assegurança i també proposa una assegurança autonòmica catalana.

Acabar amb el frau

Un altre dels punts del programa del sindicat fa referència a la necessitat d'acabar amb les situacions de frau de propietaris i usufructuaris que no es dediquen a l'agricultura. Per això, insisteix en el reconeixement de la figura de l'agricultor actiu a la Política Agrària Comuna (PAC). A la vegada, demana que la PAC serveixi per declarar situacions de pertorbació de mercat i que desencadeni mecanismes per socórrer sectors en crisi.

Pel que fa a la garantia del relleu generacional, Unió de Pagesos defensa un pla estatal que inclogui la mentoria, un fons de terres, finançament, un programa per a emprenedors i una xarxa de vivers d'empreses.

El sindicat també reivindica uns costos «assumibles» per a la pagesia professional, amb un IVA reduït per a tos els béns i serveis de la producció, tarifes específiques per al regadiu i petites i mitjanes empreses agroindustrials, així com un gasoil professional i l'exclusió dels vehicles amb finalitats agràries i forestals de les inspeccions periòdiques de les ITV. També exigeix acabar amb la tributació «il·legal» de les construccions i instal·lacions de regadiu i al dret de la pagesia a produir-se el material vegetal que necessita.

El sindicat també assegura que treballarà per deixar sense efecte les obligacions addicionals del Decret de fertilització, per a «una veritable millora de l'eficàcia de les explotacions agràries», per «aturar l'especulació i el model depredador dels espais agraris». Així mateix, reclama unes prestacions i cotitzacions socials per a la pagesia «equiparables a les de la resta de la ciutadania», una gestió «eficient» de la fauna salvatge, uns espais agraris protegits i productius i una simplificació dels tràmits burocràtics per a la pagesia i uns serveis al món rural «en igualtat de condicions als de la resta del territori».

Vot telemàtic

Unió de Pagesos ha presentat a Lleida el seu programa per a les pròxims eleccions agràries en les qual pretén obtenir la màxima representativitat per continuar essent present com a interlocutor a tots els àmbits on es dona veu a la pagesia. A les últimes eleccions agràries, celebrades el 2016, Unió de Pagesos va obtenir el 56,78% dels vots i la 67,37% de la representativitat. Les eleccions al camp es faran per primera vegada mitjançant vot telemàtic.