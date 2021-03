Experts informàtics del Centre Criptològic Nacional, del mateix Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i de la Secretaria General de l'Administració Digital segueixen treballant aquest cap de setmana per tornar el servei informàtic del SEPE a la normalitat el més aviat possible i amb la màxima seguretat després del «cibertac» que va patir dimarts passat. Tot i que el web del SEPE ja està obert per a consultes, no es poden realitzar els tràmits en línia habituals.