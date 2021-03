Empresaris entreguen 400.000 mascaretes a Cuba

La consultoria de comerç exterior Kaupa Consulting (amb seu a Girona) i l'empresa Microstep de Pallejà han fet una donació de 400.000 mascaretes a Cuba. L'entrega es va fer en una nau de Llambilles i va comptar amb la presència dels representants de les dues empreses, Carlos M. Pantoja (que també és president de l'Associació d'Empresaris Catalans a Cuba) i Joan Alejo, i del cònsol de la República de Cuba a Barcelona, Alain González González, que va donar les gràcies per l'entrega: «Estem profundament honrats per aquest gest. És un alicient per a la salut de les persones, ateses les necessitats econòmiques del país».