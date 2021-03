PIMEC denuncia que hi ha 50 activitats excloses dels ajuts directes

El president de Pimec, Antoni Cañete, va demanar ahir la incorporació d'una cinquantena d'activitats que no van ser incloses en el darrer reial decret d'ajudes directes del govern espanyol. Cañete es va reunir amb el grup parlamentari del PSC i amb el seu cap de files i exministre de Sanitat, Salvador Illa, perquè intercedeixi amb l'executiu de Pedro Sánchez. Es tracta, segons el president de la patronal, de sectors que no estan recollits en el text, com ara escoles d'idiomes, empreses de lleure o farmàcies.