L'FMI proposa una «taxa COVID» perquè els més rics ajudin a pagar la crisi

El Fons Monetari Internacional (FMI) ha assenyalat la necessitat de mobilitzar els ingressos fiscals necessaris per abordar un augment de la despesa pública a conseqüència de la pandèmia de COVID-19. Per aquest motiu, planteja que en els països avançats pugui aplicar-se de manera temporal a les empreses i persones amb majors ingressos un recàrrec que contribueixi a reduir l'erosió fiscal i la desigualtat, així com també actuar sobre impostos com ara patrimoni o successions.

«Per ajudar a satisfer les necessitats de finançament relacionades amb la pandèmia, els responsables de formular les polítiques podrien considerar una contribució temporal de recuperació de la COVID-19, que gravi els ingressos més alts i la riquesa», assenyala el Fons en l'última edició del seu informe Monitor Fiscal.

En aquest sentit, la institució considera necessari fer reformes fiscals tant en l'àmbit domèstic com internacional amb la finalitat d'obtenir els recursos necessaris per millorar l'accés als serveis bàsics i les xarxes socials de seguretat, així com per revitalitzar els esforços per complir els Objectius de Desenvolupament Sostenible. L'FMI recorda que aquest tipus de suplements es van introduir en casos excepcionals com la reunificació alemanya.