El Govern vol prorrogar els ERTOs més enllà del 31 de maig

La vicepresidenta tercera i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va assenyalar ahir que els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) han de prorrogar-se més enllà del 31 de maig amb una «fórmula similar a l'actual» i que en breu s'obrirà la negociació per a això.

Aquesta fórmula, convertida en un autèntic salvavides durant la crisi provocada pel coronavirus, va arribar a cobrir en el moment més àlgid, a l'abril de l'any passat, a uns 3,5 milions de treballadors.

Durant la seva intervenció en l'acte de lliurament dels Premis de la Confederació Espanyola de la Petita i mitjana empresa (Cepyme), Díaz va destacar que els treballadors de les pimes han estat dels principals beneficiaris dels ERTO, un «mecanisme contrastat en la seva utilitat i que ha de continuar exercint la seva protecció».

«Així ho farem a partir del 31 de maig, en una fórmula similar a l'actual, i en breu s'obrirà la negociació en el si de la comissió tripartida (on estan Govern, patronal i sindicats)», va afegir Díaz. Fins ara, les pròrrogues d'aquest mecanisme de salvament d'ocupacions s'han acordat en la taula de diàleg social i constitueixen una bona part dels èxits collits per la ministra de Treball.

Paral·lelament, l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) ha rebaixat la seva previsió de creixement econòmic per a Espanya el 2021 fins al 6,6%, 1,6 punts per sota del 8,2% que pronosticava l'escenari central del seu últim informe.

Aquesta decisió se suma a l'anunciada per la vicepresidenta segona i ministra d'Economia, Nadia Calviño, que en una entrevista amb Bloomberg reconeix que el Govern rebaixarà la seva previsió de creixement per a enguany, situada en el 7,2% i que podria arribar al 9,8% si s'inclou l'efecte dels fons europeus. També es coneix pocs dies després que el Fons Monetari Internacional (FMI) donés a conèixer que ha elevat les seves estimacions per a Espanya, que estaven per sota de les de l'executiu, en cinc dècimes, fins al 6,4% enguany. En la presentació de l'Informe sobre els Pressupostos Inicials de les Administracions Públiques, la directora de la divisió d'Anàlisi Econòmica de la AIReF, Esther Gordo, va explicar que aquesta rebaixa es deu a la pitjor evolució de la pandèmia, que repercuteix en menor turisme.