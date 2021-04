El Govern estudiarà com lluitar contra una plaga que ataca alzines sureres

El Govern va aprovar ahir les despeses amb càrrec a pressuposts futurs del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per contractar un treball tècnic que servirà per avançar en la lluita contra una plaga que ataca les alzines sureres de Catalunya. Concretament, aquest estudi servirà per a la caracterització d'extractes feromonals del corc del suro (Coroebus undatus) i de la xinxa americana del pi (Leptoglossus occidentalis), per a la síntesi de determinades feromones, per a l'assessorament sobre el control integrat d'altres plagues forestals i per a la divulgació dels resultats dels treballs realitzats. En total, l'executiu català destinarà a aquests treballs un import total de 154.263 euros.

El corc del suro és un insecte que afecta l'alzina surera i causa pèrdues molt considerables a la qualitat i el valor del suro. Les larves d'aquest insecte excaven unes galeries a la capa generatriu de l'arbre que fan que les panes dels arbres afectats no pugin ser emprades per fer taps i hagin de dedicar-se a trituració. Es combat el corc del suro amb trampes de feromones per atraure i capturar els mascles als mesos de juny i juliol i, fins i tot, mitjançant malles col·locades al tronc de les sureres per capturar els adults quan emergeixen. Els boscos d'alzina surera ocupen a Catalunya unes 68.000 hectàrees.

La xinxa americana del pi és originària dels Estats Units i s'ha expandit per àmplies regions. S'alimenta dels brots joves i de les pinyes en formació, i la principal afectació és sobre plantes de poca edat i sobre la viabilitat de les llavors. En el cas del pi pinyer, ocasiona la pèrdua de la producció de pinyó, i en totes les espècies de pins podria comprometre la seva regeneració en cas de danys elevats sobre les pinyes. També ocasiona molèsties a la població a la tardor, ja que els adults busquen refugi en masies i cases, i, en cas de poblacions elevades, el nombre d'individus que es poden acumular és considerable.